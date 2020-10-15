Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 749, Arjantin'de 350, Meksika'da 478, Kolombiya'da 165 ve Peru'da 93 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 749 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 bin 747'ye, 27 bin 235 yeni vakanın tespit edilmesiyle de ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyon 140 bin 863'e yükseldi.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 45 bin 60 vaka ve 37 bin 541 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 568 bin 813 olarak kaydedildi.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 350 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 24 bin 921'e yükselirken, 14 bin 932 kişide virüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 931 bin 967'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 751 bin 146 olarak açıklandı. Ayrıca, ülkede nisan ayının sonunda durdurulan ticari uçuşların, sağlık ve tedavi gibi zorunlu durumlar için bu hafta açılacağı açıklandı.



Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke konumunda bulunuyor.



Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

-Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 478 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 56 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 84 bin 898’e, toplam vaka sayısı 829 bin 396’ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 603 bin 827 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika dünyada en çok vakanın görüldüğü 9’uncu ülke konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 165 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 306’ya çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 61 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 930 bin 159'a ulaştı. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 816 bin 667 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 7’inci ülke konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 93 kişi yaşamını yitirdi ve 1219 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 856 bin 951’e, can kaybı 33 bin 512’ye, iyileşenlerin sayısı 759 bin 597’ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke konumunda bulunuyor.











