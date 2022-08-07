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Siyaset Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması! 'Böylelerinin siyasette yerinin olmaması lazım'
Siyaset

Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması! 'Böylelerinin siyasette yerinin olmaması lazım'

Gazeteci Latif Şimşek, Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedildiği olayı TV 100 canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek, "Böylelerinin siyasette yerinin hiç olmaması lazım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 17:50:00 - 2022-08-07 17:56:29

 Yeniakit.com.tr 

6+1'li ittifakın vekili, gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü, yumrukladı, koruması bir canavar gibi saldırdı. Şimşek, meşru müdafaa hakkı olduğu halde, kendisini savunmaya bile tenezzül etmedi.

Gazeteci Latif Şimşek, uğradığı saldırıyı TV 100 canlı yayınında değerlendirdi. "Burada beslemeleri aracılığıyla bana attırdığı birkaç yumruk benim için bir şeref madalyasıdır." diyen Şimşek, "Ben orada devletin hakimini, savcısını, Yargıtay'ını, Anayasa Mahkemesi'ni, polisini savunurken bu saldırıya uğradım." ifadelerini kullandı.

'Böylelerinin siyasette yerinin hiç olmaması lazım'

Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi herkes düşünsün. Cemal Enginyurt'un nasıl bir kişilik olduğunu, ruh halinin nasıl bozuk olduğunu.. Aslında böylelerinin siyasette yerinin hiç olmaması lazım.

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Yorumlar

Hakyolcusu

Enginyurt sen bittin oğlum, artık münafıklık alametlerini gizleyemez hale geldin seni bir kaşık suda boğacak bu aziz millet.

Mehmet

Bunlardan siyasetçi olmaz
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