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Medya Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı
Medya

Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir “Akit” ve “bir Filistin” zamanı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 14:27:00 - 2023-11-24 14:45:14
Latif Şimşek okurlarla buluştu! Bir "Akit" ve "bir Filistin" zamanı

Akit Medya Grubu bünyesinde ilk yazısına ‘Selamün Aleyküm’ diyerek başlayan Usta Gazeteci Latif Şimşek, köşe yazısında, kanayan yaramız Filistin davasına değindi.

Filistin’e ilk kez 1997’de Başbakan Mesut Yılmaz ile gittiğini belirten usta gazeteci, tecrit altındaki günlerini ve Yaser Arafat’ı ziyaretini anlattı. Şimşek, Arafat’ın “Türkiye’den büyük beklentileri vardı. Ama Türkiye, o dönemde bu beklentileri karşılayacak güçte değildi.” dedi.

Latif Şimşek’in bugünkü yazısı…

Filistin’e ilk kez 1997’de Başbakan Mesut Yılmaz’la gittim. Ramallah’ta tecrit altına alınmış merhum Yaser Arafat’ı da ziyaret ettik. Arafat’ın Türkiye’den büyük beklentileri vardı. Ama Türkiye, o dönemde bu beklentileri karşılayacak güçte değildi.

Aradan geçen 25 yılda, Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye meşakkatli ve uzun yollar yürüdü. Cumhurbaşkanımız, bir yandan yollarına serpilen mayınları temizlerken, öte yandan, yüksek sesle Filistin Davası’na sahip çıkan ilk lider oldu. Davos’taki “One Minute” çıkışı, Erdoğan’ı Müslüman dünyasının doğal lideri haline getirdi. 

Erdoğan şimdi de, İsrail’e rest çeken tavrıyla, her konuşmasında İsrail’in devlet terörü uyguladığını dile getiren söylemiyle, ABD’nin ve Avrupa’nın Filistin katliamlarına desteğine başkaldıran duruşuyla dünyaya “Güçlü Türkiye” mesajı veriyor. Filistin’i yalnız bırakan Arap dünyası biraz kımıldasa, eminim ki Cumhurbaşkanımızın tavrı daha da keskinleşecek. 
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