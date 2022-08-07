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Siyaset Latif Şimşek haklı çıktı, ruh hali bozuk! Cemal Enginyurt gazeteci yumruklatıp bunları söyledi..
Siyaset

Latif Şimşek haklı çıktı, ruh hali bozuk! Cemal Enginyurt gazeteci yumruklatıp bunları söyledi..

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, gazeteci Latif Şimşek'e yönelik terbiyesizliğinin üzerine tüy dikti.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 20:58:00 - 2022-08-07 21:04:42
Latif Şimşek haklı çıktı, ruh hali bozuk! Cemal Enginyurt gazeteci yumruklatıp bunları söyledi..

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın ittifak üyelerinden Demokrat Parti'nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, cinayetten sabıkalı olduğu öğrenilen koruması ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'i darbetmesi tartışılırken, dayakçı Enginyurt tarafından arsız bir açıklama geldi.

Terbiyesizliğinin üzerine tüy dikti!

Hem gazeteci darbetip hem arsızlık yapan DP'li Enginyurt, iktidarı hedef aldığı Twitter mesajında, "Alışmışlar korkutmaya, tehditle baskıyla susturmaya, parayla, maaşla satın almaya." dedikten sonra, ruh halinin bozuk olduğunu şu cümle ile açık etti:

Alışmışlar gazeteci, siyasetçi tokatlamaya, trollere saldırtmaya, PKK'lı, FETÖ'cü diye suçlamaya, sizden korkan sizin gibi olsun. Her birimiz Hasan Tahsin olacağız. Laik ve Demokrat Türkiye'ye sahip çıkacağız.

Latif Şimşek uğradığı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Şimdi herkes düşünsün. Cemal Enginyurt'un nasıl bir kişilik olduğunu, ruh halinin nasıl bozuk olduğunu.. Aslında böylelerinin siyasette yerinin hiç olmaması lazım." demişti.

Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması!
Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması!

Siyaset

Latif Şimşek'ten Cemal Enginyurt açıklaması!

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