  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:35:42 -
Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynadıkları kare ile gündeme gelen Siirtli çocuklar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Afetevler Mahalle Takımı kaptanı Nursen Oysal ve arkadaşları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle kendilerine yapılan tesiste AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Oysal ve arkadaşları, spor kategorisinde kendilerini konu alan Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" başlıklı karesini oyladı.

Oysal, yaptığı açıklamada, AA'nın düzenlediği yarışmada kendi fotoğraflarını görünce çok sevindiklerini belirterek, "Gerçekten gurur duydum kendimle. Çok sevinç verici bir şey. Biz de oylamaya katıldık. Çok mutlu olduk." dedi.

Kenan Sarcan ve Fırat Oysal da fotoğraflarına destek veren herkese teşekkür ederek, bulundukları karenin birinci olmasını arzu ettiklerini söyledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif
Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve avukat Serhat Pak tarafından Türk medyasında ilk kez açıkladığı birçok bilginin açıklandığı “Ülke Günd..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay