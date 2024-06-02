Lastik bot içerisinde yakalandılar
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde 17 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ‘KB-4319' ve' KB-20’ Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki lastik botu durdurdu. Yakalanan 17 kaçak göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.