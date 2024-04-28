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Yerel Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı
Yerel

Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 14:21:00 -

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir otomobilin lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 34 NA 6749 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi N.K. ile kızı E.K. yaralandı, oğlu A.K. ise baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. N.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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