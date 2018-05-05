THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Lastiği patlayan araç, dehşet saçtı!

Konya'da seyir halinde lastiği patlayan Fahrettin Avcı idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:16
Lastiği patlayan araç, dehşet saçtı!

Kaza, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Avcı idaresindeki 42 YE 524 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 42 YD 048 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Avcı yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Her iki sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:16
  1. Karaman
  2. HABERLER
  3. Konya
  4. Ereğli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak oğluyla bilek güreşi yaptı!
    1. Bakan Albayrak oğluyla bilek güreşi..
    2. Erdoğan'dan Muharrem İnce için ilk..
    3. "İyi kaleciydim, hiç gol yemezdim"
    4. İsrail’den S-300 çıkışı: Hoşumuza gitmez
    5. MHP'de FETÖ önlemi
    6. "Muharrem bey gel bakalım buraya"..
    7. Badou Ndiaye takımı Stoke City küme..
    8. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
    9. Baş dönmesinin 5 nedeni
    10. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
    11. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
    12. Sivasspor'dan çok sert..
    13. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
    14. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
    15. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
    16. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
    17. A vitamininin vücuda 5 etkisi
    18. Gözaltına alınan belediye işçisi..
    19. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
    20. İttifakın adını Haberal koymuştu..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...