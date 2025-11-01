Lastiği değiştirmek isterken TIR’ın altında kaldı
Mardin Kızıltepe'de TIR’ın patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan şoför Hamza G., aracın kayması sonucu altında kaldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 44 yaşındaki TIR şoförü Hamza G. ölümle burun buruna geldi. Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi’nde meydana geldi. 33 AT 516 plakalı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen şoför Hamza G., aracın kaymasıyla altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hamza G., Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.