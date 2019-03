Lara Samsunlu, otizmli sporculara örnek oluyor

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün (İBB) otizmli sporcusu Lara Samsunlu, kazandığı başarılarla otizmli sporcular için örnek oldu.

Kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Lara Samsunlu, otizmli bir masa tenisi sporcusu. 2010 yılında başladığı kariyerine 8 Türkiye şampiyonluğu sığdıran Lara, ITTF Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası, INAS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda da çeşitli dereceler elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonuna bağlı olarak mücadele eden milli oyuncu, otizmli birçok isme ilham verdi.

İspanyol anne ve Türk babanın kızı olan 19 yaşındaki Lara, kayak, yüzme, tenis gibi sporların ardından masa tenisine gösterdiği ilgiyle antrenörlerin dikkatini çekti.

Lara Samsunlu ile 10 yıldır beraber çalışan masa tenisi antrenörü Özlem Arslan Çamlı, genç sporcunun masa tenisi serüvenini anlattı. Lara'nın her antrenörün çalışmak isteyeceği bir sporcu olduğunu söyledi.





- Çamlı: "İlk turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu"





Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lara'nın masa tenisiyle ilk karşılaşmasında çok heyecanlandığını ve ilk turnuvasında Türkiye şampiyonluğu yaşadığını belirterek, şunları aktardı:

"Lara'yı ilk gördüğümde karşımda bıcır bıcır hareketli, çok sevimli, top gördüğünde heyecanlanan küçük bir kız vardı. Heyecanı dikkatimi çekince hareket eğitimlerini topa bağlı şekilde yapmaya başladık. Bizim amacımız sporcu yetiştirmek değil hareket eğitimiyle bireyleri daha işlevsel hale getirmekti. El-göz koordinasyonunu geliştirmek için masa tenisine başladık. Lara masa tenisine çok kısa sürede çok hızlı konsantre olmaya ve keyif almaya başladı. Topları raketi görünce heyecanlandı. Gün içindeki bazı çalışmalarımızın yerini masa tenisi aldı. Böyle olunca çalışma saatlerini arttırdık. Çalışma saatleri artınca Lara'da inanılmaz gelişmeler görmeye başladık. Lara da çok hızlı oyunlar öğrendi ve eğitimlere başladıktan sonra 1,5 yıl içinde maç yapacak seviyeye geldi ve şansımızı denemeye karar verdik. Kendi yaş grubundaki ilk turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu. O zaman 'evet, bu kız sporcu ruhu taşıyor' dedik. İki yıl daha geçti Lara'nın hem sevgisi hem performansı artmaya devam etti."





- "Lara hepimizi çok şaşırttı, şaşırtmaya devam ediyor"





Lara Samsunlu'nun topa karşı hassas olmasına rağmen oyun esnasında sadece kendi oyununa konsantre olmasının kendilerini çok şaşırttığını ifade eden Çamlı, "Lara ağır otizmli olarak görülüyor, masa tenisi ise teknik taktik içeren bir spor. Oyun içinde geliştirilmesi gereken taktikler, uygulanması gereken teknikler var. Topa karşı çok hassas olduğu için etrafındaki diğer masalarda da toplar sıçrarken o sadece kendi masasındaki topa konsantre olup bunu başarıyor. Lara hepimizi çok şaşırttı, şaşırtmaya devam ediyor. Biz de onu sıkmadan performansını arttırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İBB Spor Kulübünün kendilerine her türlü imkanı sağladığını ve Lara'nın bu destekle birlikte yükselişe geçtiğini anlatan Çamlı, "Bu işi profesyonelce yapmalıyız diye düşünerek arayışa girdik ve İBB ile tanıştık. Lara'ya kucak açtılar. Hem yöneticiler hem antrenörler büyük bir ilgiyle karşıladılar. Her türlü imkanı bize sundular. 2013 yılından beri burada sporcu olan Lara hızlı yükselişe geçti. Sonrasında Türkiye şampiyonlukları devam etti. 2017-2018 yılında yurt dışı müsabakalarında madalya almaya başladı." ifadelerini kullandı.

Lara'nın yurtdışında da dikkat çeken bir isim olduğunu söyleyen Özlem Arslan Çamlı, "Lara'nın başarıları hem federasyon tarafından hem de dünyadaki diğer özel sporcularla çalışan federasyonların ve hocaların dikkatini çekti. En son Fransa'da yaz oyunlarına katıldık. Fransa takımında da otizmli sporcular vardı. Onlar konuşuyorlar ve kendilerini ifade edebiliyorlardı. O yüzden otizmli sporculara alışkın olan bir takım. Lara'nın maçlarını videoya çekip daha sonra yanımıza gelip otizmli bir sporcuyu nasıl bu seviyeye getirdiğimizi, teknikleri nasıl öğrettiğimizi sordular. 'Lara'yı görüyoruz, kimseyle konuşmuyor, ısınırken çok normal gözüküyor ama maça çıktığında bambaşka bir kıza dönüşüyor. Bu nasıl oluyor' diye sordular. Biz de bunun Lara'nın içinden gelen bir duygu olduğunu anlattık. Bizim bir şifremiz yok Lara'nın bir şifresi var. O sevgisi kalıcı olsun yeter." değerlendirmesinde bulundu.





- "Lara ile birlikte 2024 Olimpiyatları'nı hedefliyoruz"





Genç sporcunun federasyon ile ilişkisinin de çok iyi olduğuna değinen Çamlı, "Federasyon ile Lara'nın ilişkisi çok iyi. Başkan da çok destek oluyor. Milli takım sorumlumuz, milli takım antrenörlerimiz sürekli arıyor, çalışmalarını takip edip ihtiyaçlarımızı soruyor. Manevi destekleri her zaman bizimle birlikte. Geçtiğimiz sene ilk kez özel sporcular masa tenisinde üçüncü lig maçların katılmaya başladı Normal lisanslı sporcularla üçüncü ligde mücadele ediyorlar. Lara burada da çok güzel maçlar almaya başladı. Bu da maç ruhuna iyice girdiğini gösteriyor. Lara ile birlikte 2024 Olimpiyatları'nı hedefliyoruz. Kısa sürede Lara'nın birinci ligde oynayacak seviyeye geleceğine inanıyorum." yorumunu yaptı.

Lara ile sporun dışında çok iyi iki arkadaş olduklarını ifade eden Özlem Arslan Çamlı, şunları kaydetti:

"Salon içinde sporcu ve antrenörüz. Salondan çıkınca çok iyi bir arkadaşız. Ailesiyle bir aile olduk çünkü bu bir işbirliği. Lara'nın nasıl uyuduğunu, nasıl beslendiğini bilmem gerekiyor ki o günün antrenmanını ona göre programlayayım. Ortak noktamız Lara, herkes onun iyiliğini istiyor. Bu bizi birbirimize bağlıyor. Turnuvalarda Lara ile aynı odayı paylaşıyoruz. Birbirimizle iyi vakit geçirmeyi öğrendik. Lara çok pozitif bir kız. Bulunduğu ortama pozitif enerji yayıyor, o sevgiyi yansıtıyor. Onun karşısında hepimiz sevgi dolu oluyoruz. Hasta olacağında kucağıma yatarak ifade ediyor. Sıkıntısını gösteriyor, özlediğini gösteriyor. Bazen antrenmanda bana çok kızıyor, kızarak bakıyor, sert hareketler yapıyor. Sporun içindeki tüm duyguları yaşıyoruz. Bazen antrenman yapmak istemiyoruz. Her kız gibi alışverişe gidiyoruz. Kahve içiyoruz, tatlılar yiyoruz. Yüzmeye gidiyoruz. Hava güzelse ormana gideriz, koşarız, sahilde yürüyoruz. Hareketi çok sevdiği için ormanda olmaktan keyif alıyor ve çok mutlu oluyor."





- Anne Samsunlu: "Otizmli çocukların hayata bir şeyle tutunması lazım"





Lara Samsunlu'nun psikolog olan annesi Carmen Samsunlu, otizmli çocukların hayata tutunması gerektiğini belirterek, masa tenisi sayesinde kızının hayatın içinde olduğunu söyledi.

İspanyol anne, birçok spor branşını denediklerini ancak masa tenisine Lara'nın büyük bir ilgi gösterdiğinden bahsederek, şu görüşleri paylaştı:

"Lara topu takip etmeyi çok seviyor. Kayak, yüzme, basketbol da oynadı. Bisiklete de patene de biniyor ama bunlar masa tenisin yanında hobi olarak kaldı. Lara masa tenisini çok seviyor, zaten kendi seçti. Küçükken neler yapabilir diye düşündük, spora biraz daha sokmaya karar verdik. Sadece eğitimle olmaz diye düşündük. Başladıktan sonra inanılmaz bir sevgiyle oynuyor. En önemlisi onun mutluluğu. Otizmli çocukların hayata bir şeyle tutunması lazım. Bu tutkuyu yakalamak bizim için çok önemli oldu. Masa tenisi diğer branşlardan daha avantajlı. Her yerde masa bulunuyor, bir sürü insanla oynayabiliyorsunuz. Otizmli çocuklar için çok iyi bir spor bence. Otizmli çocuklarla bir sürü problem olduğu için hayat biraz daha sıkıntılı. Mental problemleri oluyor, hareket problemleri oluyor. O yüzden bu şekilde hayata tutunmak çok önemli. Bunun içinde olmak Lara için büyük bir avantaj. Toplum içinde olması en büyük kazanım oldu. Hemen hemen her gün idman yapıyor. Okula da gidiyor, bu sene lise sonda, okulu bitirecek. Lara küçükken daha hareketliydi. Spor hayatıyla beraber değişti. Hayatın içinde, öbür çocuklardan bir farkı yok. Her yere gidebiliyoruz. Bir kafede oturabiliyoruz. Farklı yerlerde çocuklar bu kadar rahat olmuyorlar. Lara ile böyle bir problemimiz yok. Üç çocuğum arasında en kolayı, evde de çok rahat. Çok söz dinliyor."





- "Lara sayesinde sporu sevdik"





Kardeşlerinin Lara ile masa tenisinde mücadele edemediklerini anlatan Carmen Samsunlu, "Lara küçükken maç sonuçlarını anlamıyordu. Sadece daha çok oynamak istiyordu. Masa tenisi kısa sürüyor ve bitince üzülüyordu. İnsanların alkışından sonra anladı. Madalyalarını gösteriyor ve poz verip mutlu oluyor. Lara o kadar iyi oynuyor ki kardeşleri onunla mücadele edemiyor. Onlar da kardeşleriyle gurur duyuyorlar. Spora düşkün bir aile değiliz ama Lara sayesinde sporu sevdik." şeklinde konuştu.

Carmen Samsunlu, İBB Kulübünün sunduğu imkanların çok üst düzey olduğuna dikkati çekerek, "Buraya gelmeden önce küçücük bir yerde bir masa tenisi masasında tek başına çalışıyordu. Buradaki inanılmaz imkanlar başarıları getirdi. Normal çocuklarla da antrenman yapıyor burada. O yüzden çok şey de kazandı Lara. Biz de İBB'den çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Lara Samsunlu'nun kendisini hem İspanyolca hem Türkçe anladığının altını çizen Carmen Samsunlu, "Hem İspanyolca hem Türkçe anlaşıyoruz. Babasında Lara'nın yeri çok özel, o da babasını çok seviyor. Ben psikologum, otizmli çocuklarla beraber çalışıyorum. Bu spor imkanları onlar için çok önemli. Çocuklara çok şey katıyor. Lara her çocuk gibi her işini kendi yapabiliyor. Yemek yapmaya da yardım ediyor. Her çocuk gibi tablet kullanmayı, film izlemeyi, puzzle yapmayı seviyor. Ergenlik yaşamadık daha kolay oldu diyebilirim. Çok sevgi dolu, rahat bir çocuk. Otizmin farkında olmadığı için beni de çok rahatlatıyor. Kendi imkanlarıyla yaptığı şeylerle çok mutlu bir insan." diyerek sözlerini tamamladı.