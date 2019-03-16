Laktozsuz süt nedir, nasıl elde edilir? Laktozsuz süt kilo aldırır mı

Laktozsuz sütten üretilen yan ürünlerde de aynı faydayı elde edebilir miyiz? Laktoz intoleransı nasıl anlaşılır? Laktozsuz sütün yararları nelerdir? Laktozsuz sütün besin değeri olarak normal sütten farkı var mıdır? Laktozsuz süt kimler için uygundur? Laktozsuz süt neden daha tatlı? Laktozsuz süt kilo aldırır mı? Laktozsuz sütten üretilen yan ürünlerde de aynı faydayı elde edebilir miyiz? Sütü, sudan sonraki yaşam mucizesi olarak tanımlarsak yanılmış olmayız. Şehir hayatıyla birlikte bu mucizevi besine olan ihtiyacımız azalmadı elbette. Tam tersine sağlıklı kalabilmek için sütün sağladığı faydalara daha çok ihtiyacımız var. İşte Laktozsuz sütle ilgili detaylar…

Temel besin öğelerinden biri olan süt, protein içeriğiyle kas yapısını korur, metabolizmayı hızlandırır, hastalıklara karşı direncimizi artırır, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik ve diş yapısını güçlendirir. Uzun süre tok tutma özelliğiyle, form korumayı ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Market raflarında günlük süt, UHT süt, light süt, devam sütü, protein sütü, organik süt, meyveli sütlerin yanı sıra son yıllarda laktozsuz sütleri de görmekteyiz. Peki bunca seçenek arasında laktozsuz sütü neden tercih edelim? Ya da laktozsuz sütü herkes içmeli mi? Laktozsuz süt kimler için üretiliyor?

Laktozsuz süt nedir, nasıl elde edilir?

Laktoz, süt ve yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinin içerisinde doğal olarak bulunan süt şekeridir. Bu doğal şekerin parçalanması ince bağırsaklarda laktaz enzimiyle gerçekleşir ve vücuttan emilimi sağlanır. İnce bağırsaklarda laktaz enziminin yetersiz oluşu laktozun parçalanmasını engeller ve bazı sindirim şikâyetleri oluşur. Laktoz intoleransı olarak adlandırılan bu hassasiyeti laktozsuz süt tüketerek aşmak rahatlatıcı bir çözümdür.

Laktozsuz süt, sütün besin değerleri korunarak, içeriğindeki laktoz yani doğal süt şekerinin ayrıştırılmasıyla elde edilir. Yani bağırsaklarda parçalanamayan laktoz, parçalanmış halde tüketilir. Bu sayede sütün yaratacağı olası sindirim problemleri önlenmiş olur.

Laktoz intoleransı nasıl anlaşılır?

Laktoz intoleransı, doğuştan ya da ileri yaşlarda görülebilir. Özellikle Akdeniz, Asya ve Afrika'da laktoz intoleransıyla sıklıkla karşılaşılır. En yaygın belirtileri, laktoz içeren süt ve süt ürünlerinin tüketilmesinden yaklaşık 30-120 dk sonra şişkinlik, mide bulantısı, ishal ve aşırı gaz gibi sindirim şikâyetlerinin oluşmasıdır.

Laktozsuz sütün yararları nelerdir?

Laktoz intoleransına bağlı olarak sindirim şikayetleri yaşayanlar, süt ve süt ürünlerinden kaçınmakta, bu da kalsiyum yetersizliğine bağlı olarak osteoporoz, hipertansiyon, vücut direncinin düşmesi gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Laktozsuz sütler, bağırsaklarda daha kolay sindirilir, sindirim sistemini rahatlatır.

Laktozsuz sütün besin değeri olarak normal sütten farkı var mıdır?

Laktozsuz sütün, normal sütten besin değeri olarak hiçbir farkı yoktur. Protein, kalsiyum ve vitaminler bakımından diğer sade sütlerle aynıdır. Laktozsuz sütün üretim sürecinde, sütün besin değerleri olduğu gibi korunur. Laktozsuz süt ürünlerini tereddütsüz tüketebiliriz.

Laktozsuz süt kimler için uygundur?

Laktozsuz süt, sağlıklı beslenmeye özen gösteren herkes için uygundur. Özellikle çocuklar ve sporcular için sütün önemi göz ardı edilemez. Laktoz intoleransı nedeniyle süt içmek istemeyen çocuklar ya da sporcular için laktozsuz süt hayatı çok kolaylaştırır. Normal sütten kaynaklı bulantı, şişkinlik, gaz gibi sindirim sıkıntılarını yaşamadan aktivitelerini sürdürebilirler. Emziren anneler, hamileler için de uygundur.

Laktozsuz süt neden daha tatlı?

Laktozsuz süt, normal sütlere göre biraz daha tatlı tada sahiptir. Ancak bunun nedeni, şeker ilavesi değil, laktozsuz süt üretimi sırasında eklenen doğal laktaz enziminin, süt şekeri yani laktozu daha küçük şeker parçalarına (glikoz ve galaktoza) bölmesi ve daha belirgin bir şeker tadının (4 kat kadar fazla) ortaya çıkmasıdır.

Laktozsuz süt kilo aldırır mı?

Sütün içeriğindeki protein, uzun süre tok hissetmemize yardımcı olur. Böylece daha dengeli kalori alır formumuzu koruyabiliriz. Bir su bardağı normal süt de laktozsuz süt de ortalama 100 kaloridir. Yetişkin bir kişi her gün 2 bardak süt içebilir. Süt kilo aldırmaz, dolaylı yoldan zayıflamaya yardımcı olur.

Laktozsuz sütten üretilen yan ürünlerde de aynı faydayı elde edebilir miyiz?

Laktozsuz sütten üretilen yoğurt, peynir gibi yan ürünlerde de besin değeri korunur. Laktozsuz süt ve yoğurtların, düzenli tüketildiğinde daha tatlı tatları nedeniyle günlük şeker kullanımını azalttığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ara öğün olarak tercih edilmektedir. Laktozsuz sütler kahvelerde, yemeklerde, soslarda da kullanılabilir.