Lakers'ta Brandon Ingram sezonu kapattı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Lakers'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. Üst üste 5, son 10 maçta 8 mağlubiyet alarak play-off potasından uzaklaşan Lakers'ta, sakatlanan oyuncular arasına Lonzo Ball, Tyson Chandler ve Kyle Kuzma'dan sonra Brandon Ingram de eklendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ omzundaki ağrılar sebebiyle 3 Mart'tan bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki basketbolcu, sezonun kalan bölümünde oynayamayacak. Ingram'in, bu sezon çıktığı 52 maçta 18,3 sayı ve 5,1 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

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