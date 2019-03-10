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Lakers’ta Brandon Ingram sezonu kapadı

NBA’de Los Angeles Lakers’lı basketbolcu Brandon Ingram’ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.

10 Mart 2019 Pazar 12:31
Lakers’ta Brandon Ingram sezonu kapadı

NBA’de Los Angeles Lakers’lı basketbolcu Brandon Ingram’ın sakatlığından dolayı sezonu kapattığı açıklandı.


NBA Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers’ta yıldız oyuncu Brandon Ingram şoku yaşanıyor. Kulübün resmi internet sitesinden Ingram’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, sağ omuzundan sakatlık geçiren 21 yaşındaki basketbolcunun sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği duyuruldu.


Ingram, bu sezon Lakers formasıyla 52 müsabakada görev aldı ve 18.3 sayı, 5.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynadı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:31
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