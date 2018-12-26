Lakers, deplasmanda kazandı
LeBron James'in sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda son şampiyon Golden State Warriors'ı 127-101 yendi26 Aralık 2018 Çarşamba 09:56
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Los Angeles Lakers'a 127-101 yenildi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. LeBron James'in üçüncü periyotta kasığından sakatlandığı maçta Lakers, deplasmanda Warriors'ı 127-101 yenerek bu sezon 20. galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekipte Andre Iguodala 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kevin Durant 21, Stephen Curry 15 sayıyla maçı tamamladı.
Kyle Kuzma'nın 19 sayı ürettiği Lakers'ta LeBron James 17 sayı, 13 ribaunt, Ivica Zubac 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
- Irving galibiyeti getirdi
Boston Celtics, normal süresi 108-108 sona eren mücadelede Philadelphia 76ers'ı 121-114 mağlup etti.
Celtics'te Kyrie Irving 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu.
Joel Embiid'in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.
- Sonuçlar
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127
New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109
Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96
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