Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''
Ortadoğu'daki savaşın etkisi enerji alanında kendini göstermeye başladı. Savaşın gölgesinde Batı basınından dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.
Batı basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin batarya enerji depolama sistemlerine yaptığı yatırımlarla enerji denkleminde önemli bir sıçrama yakaladığı vurgulandı. Dış basına göre, Avrupa ülkeleri temkinli ilerlerken Türkiye'nin agresif adımlarla öne çıktığına dikkat çekilerek, "Avrupa fren yaparken Türkiye gaza basıyor" değerlendirmesi yapıldı.
YATIRIMLAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI Batarya yatırımlarının son dönemde rekor seviyelere ulaştığı, buna karşın Avrupa'nın yeşil dönüşüm yarışında beklenen ivmeyi yakalayamadığı belirtildi.
FOSİL YAKITLARDAKİ BELİRSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER Analizde, küresel enerji dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Ankara'nın çoğu zaman göz ardı edilen enerji depolama alanına yoğunlaştığına işaret edildi. Fosil yakıtlardaki belirsizlik ve temiz enerjiye artan talep karşısında Türkiye'nin bu alanda stratejik bir hamle yaptığı kaydedildi.
TEMİZ ENERJİDE KRİTİK ROL OYNUYOR Uzman görüşlerine de yer verilen haberde, bataryaların güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin verimli kullanılmasında kritik rol oynadığı hatırlatıldı. Fazla üretilen enerjinin depolanarak ihtiyaç anında devreye alınmasının, fosil yakıtlara bağımlılığı azalttığı vurgulandı.
Dış basına göre, Türkiye'nin oluşturduğu batarya portföyü, bölgedeki yeni ve temiz enerji merkezinin temelini oluşturabilecek potansiyele sahip. Jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yeni fosil yakıt krizleri de dikkate alındığında, enerji depolama altyapısının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor./ kaynak: akşam
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23