  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''

Ortadoğu'daki savaşın etkisi enerji alanında kendini göstermeye başladı. Savaşın gölgesinde Batı basınından dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

#1
Foto - Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''

Batı basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin batarya enerji depolama sistemlerine yaptığı yatırımlarla enerji denkleminde önemli bir sıçrama yakaladığı vurgulandı. Dış basına göre, Avrupa ülkeleri temkinli ilerlerken Türkiye'nin agresif adımlarla öne çıktığına dikkat çekilerek, "Avrupa fren yaparken Türkiye gaza basıyor" değerlendirmesi yapıldı.

#2
Foto - Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''

YATIRIMLAR REKOR SEVİYEYE ULAŞTI Batarya yatırımlarının son dönemde rekor seviyelere ulaştığı, buna karşın Avrupa'nın yeşil dönüşüm yarışında beklenen ivmeyi yakalayamadığı belirtildi.

#3
Foto - Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''

FOSİL YAKITLARDAKİ BELİRSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER Analizde, küresel enerji dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Ankara'nın çoğu zaman göz ardı edilen enerji depolama alanına yoğunlaştığına işaret edildi. Fosil yakıtlardaki belirsizlik ve temiz enerjiye artan talep karşısında Türkiye'nin bu alanda stratejik bir hamle yaptığı kaydedildi.

#4
Foto - Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''

TEMİZ ENERJİDE KRİTİK ROL OYNUYOR Uzman görüşlerine de yer verilen haberde, bataryaların güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin verimli kullanılmasında kritik rol oynadığı hatırlatıldı. Fazla üretilen enerjinin depolanarak ihtiyaç anında devreye alınmasının, fosil yakıtlara bağımlılığı azalttığı vurgulandı.

#5
Foto - Batı'dan itiraf geldi: ''Türkiye'nin gerisinde kaldık''

Dış basına göre, Türkiye'nin oluşturduğu batarya portföyü, bölgedeki yeni ve temiz enerji merkezinin temelini oluşturabilecek potansiyele sahip. Jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yeni fosil yakıt krizleri de dikkate alındığında, enerji depolama altyapısının güçlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu ifade ediliyor./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi!
Dünya

Siyonist Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi!

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti. Seçimi kaybeden Orban siyoniz..
Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'
Ekonomi

Murat Ülker'in 'savaş yayılacak mı' sorusuna verdiği cevap gündem oldu! 'Çok şükür mahcup olmadım'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, CEO Council Buluşması’ndaki söyleşisinde küresel savaş ihtimallerine dair dikkat çeken bir ..
MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar
Gündem

MOSSAD'ın Türkiye'deki İsmi FETÖ'dür! Cihat Yaycı'dan bomba açıklamalar

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, katıldığı bir yayında Türkiye'nin milli güvenliğine ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yaycı, FETÖ i..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
"Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı
Ekonomi

“Hedefimiz var" Bakan Bayraktar 70 yıllık rüyayı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü ara..
Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar
Gündem

Oda TV'de Mehmet Şimşek üzerinden kirli provokasyon: Ismarlama tarihle suikast iması! Fatih Altaylı yöntemini devraldılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde attığı rasyonel adımları ve tasarruf tedbirlerini hedef alan Oda TV, gazetecili..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23