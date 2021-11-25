'Laiklik elden gidiyeah' Solcuların ilahiyatçısı muhalefete yol çizdi!

Yeniakit.com.tr

Yurt gazetesine konuşan solcuların ilahiyatçısı İhsan Eliaçık, 6 muhalefet partisine "birleşin" çağrısı yaptı.

AK Parti iktidarı için "gidiciler" diyerek hezeyanını ortaya koyan Eliaçık, laikçi muhaelefet partilerine yol gösterdi. 2023 seçimleri için, "Altı lider birden yanyana durursa bu bir parti işi olmaktan çıkar." dedi.

Şehit bacısına küfredenlerle saf tuttu!

Terör sevici HDP ile iş tutup, şehit bacısına küfredenlerle aynı çizgide olmaktan çekinmeyen "İlahiyatçı" İhsan Eliaçık, "Otursunlar anlaşsınlar değiştikten sonra hangi bakanlık kime ait olacak nasıl yöneteceğiz ne yapacağız diye anlaşsınlar, bu anlaşılamayacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

İhsan Eliaçık, sözlerine, kamuoyunu topyekün AK Parti düşmanı olmaya davet ederek devam etti:

"Kanaat önderleri, fikir adamları, sanatçılara kadar hepsi birden yekvücut halinde açıklanan adayın yanında durmalı. Bence helalleşmeden sonra bir de protokol yayınlanmalı. Yani ne yapacağım, nasıl bir cumhurbaşkanı olacağım, onları madde halinde mesela 10 madde halinde kamuoyuna söz mahiyetinde yayınlamalı. Ona yeni Cumhurbaşkanlığı protokolü denebilir. Parti liderleri, kanaat önderleri de bu Protokol’ün yanındayız demeli ve ilk turda iş bitmeli."