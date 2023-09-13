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Sosyal Medya

Laikliği savunan din adamlarına ibretlik röportaj! Genç kız öyle bir konuştu ki... Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 22:25:00 - 2023-09-13 22:31:02

Sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan Müslüman bir genç kadının laikliğe ilişkin konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Vaiz Ali Koblay'ın İslam'da tesettüre ilişkin gerçekleştirdiği sohbete cemaatten birkaç kişinin tepki göstermesi ve konunun medyaya yansımasının ardından Müftü Aşır Durgun'un 'vaizi ikaz ettik' diyerek yaptığı 'laiklik' açıklaması ilginç karşılanmıştı.

Mesleği Allah'ın kanunlarını yani şeriatı anlatmak olan Müftü Durgun, "Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Anayasa'nın 36. maddesinde de ifade ettiği gibi laiklik çerçevesinde milletçe bütünlüğü esas alarak kanunda bize verilen yetkilerimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olayla ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu.

"Laik yönetimde hangi dinden olursanız olun tek kanuna uymak zorundasınız"

Kendisine mikrofon uzatılan çarşaflı Müslüman bir genç kadın, laikliğin değil İslam'ın özgürlük olduğunu belirtti.

"Özgürlüğün olması için laiklik gerekmiyor" diyen kadın, "İslam'da bu özgürlük zaten var. Tarihimize baktığımızda, İslam hakimiyetinin olduğu dönemlerde asla bir baskı yoktu, herkes dinini özgürce yaşadı. Günümüzde her ülkede bir tane kanun var. Halbuki İslam medeniyetine göre; Müslümanlar, Yahudiler vs. herkes kendi dinine göre yaşar. Hristiyansanız da, Yahudiyseniz de, Müslümansanız da tek kanuna uymak zorundasınız. 'Ben Müslümanım bu kanun bana uymuyor' diyemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı?"

Genç kadın konuşmasının devamında şunları söyledi:

Laikliğe göre din devlete karışmasın. Peki kim karışacak? Kur'an-ı Kerim soruyor: Siz mi daha iyi bilisiniz yoksa Allah mı? İnsanlar mı daha iyi bilir yoksa Allah mı? O halde bırakın Allah'ın dediği olsun.

 

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