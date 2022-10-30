Laikçilerin lincine uğramıştı! Halil Konakçı Hoca hakkında savcılık kararı

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Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı hakkında yapılan suç duyurusunda savcılık tarafından takipsizlik verildi.

Halil Konakçı Hoca Müslümanlara, kadınların giyim kuşamı konusunda uyarılarda bulunmuş ve laikçilerin lincine uğramıştı.

İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi

31 Ağustos’ta Konakçı Hoca hakkında yapılan suç duyurusu için, ifade özgürlüğü kapsamında takipsizlik kararı verildi.

Konakçı Hoca hakkındaki kararda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve anayasaya işaret edilerek, “Bu düzenlemeler incelendiğinde ifade özgürlüğünün kişinin kendi fikrini herhangi bir baskı veya engellemeye maruz kalmadan dile getirmesi olduğu sonucuna varılır.” denildi.

Kararda, Konakçı Hoca'nın sözlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kaldığı, suç teşkil eden bir ifadenin bulunmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, herhangi bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın açıkça suç oluşturmadığının anlaşıldığı vurgulandı.