  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Laikçilerin içi 'cız' edecek... Almanya'nın Bavyera eyaletinde 'İslam' dersi müfredata giriyor
Dünya

Laikçilerin içi 'cız' edecek... Almanya'nın Bavyera eyaletinde 'İslam' dersi müfredata giriyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinde İslam din dersinin gelecek eğitim öğretimin yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 21:41:00 - 2021-02-23 21:45:23
Laikçilerin içi 'cız' edecek... Almanya'nın Bavyera eyaletinde 'İslam' dersi müfredata giriyor

Almanya'da Bavyera eyaletinin internet sayfasında yer alan açıklamada, başarılı bir pilot projenin ardından eyaleti hükümetinin İslam din dersinin seçmeli ders olarak okutulmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, böylelikle gelecekte Müslüman öğrencilerin "din eğitimi" ve "ahlak" derslerine alternatif olarak İslam din dersini seçebileceği ifade edildi.

Bu derste İslam dinine ilişkin bilgilerin yanı sıra, Almanya ve Bavyera anayasalarının ruhuna uygun temel değerlerin Almanca olarak okutulacağı aktarılan açıklamada, dersin kamu okullarında öğretmenlik yapamaya yetkili veya benzer pedagojik yeterliğe sahip devletin öğretmenleri tarafından verileceği kaydedildi.

Açıklamada, dersin verilmeye başlanacağı 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bavyera’daki yaklaşık 350 okulda İslam din dersinin seçilmesinin mümkün olacağı bilgisi paylaşıldı.

Bavyera Eğitim Bakanı Michael Piazolo, İslam din dersinin talebe göre daha da genişletilebileceğini söyledi.

Piazolo, İslam din dersinin uygulamaya geçirilmesinin entegrasyonun ne kadar ciddiye alındığının gösterilmesi açısından Müslüman topluma yönelik bir sinyal olduğunu kaydetti.

Eyalet hükümetinin kararı, Bavyera Eyalet Meclisinde de kabul edilmesinin ardından uygulamaya geçecek.

2009’da başlatılan pilot proje kapsamında okutulan İslam din dersine yaklaşık 360 ilk ve orta okulda şu an 17 bin Müslüman öğrenci katılıyor.

Bavyera’da 160 binden fazla Müslüman öğrenci bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son seçim anketinde bomba patladı! İki partiye büyük şok
Siyaset

Son seçim anketinde bomba patladı! İki partiye büyük şok

Areda Araştırma Şirketi, Ocak ayına ilişkin yaptığı seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna Cumhur İttifakı yüzde 53'ün üzerind..
Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'
Dünya

Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, İsrail'in Suriye'de savaş uçaklarıyla birlikte saldırganlaştığı..
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örg..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay