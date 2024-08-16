Laikçi yobazların derdi İHL nesli ile

Buğra Kardan İstanbul

Ülkeyi yeniden 28 Şubat iklimine sokmak için didinen laikçi bağnazlar, yeni bir algı operasyonuna soyundu. Muhalif kanallarda ve sosyal ağlarda “Laiklik elden gidiyor” diye bağırıp duran bu bağnazlar, son olarak Bursa Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu’nun Müdürü’nün velilere kız öğrencilerin kılık kıyafetleriyle ilgili sözlerini bağlamından kopardı. Müdürün “İyi bir Müslüman yetiştirmek üzere çalışıyoruz. O yüzden öğrencinin her şeyine karışırız. Biz seferdeyiz, yoldayız. Hazreti İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali Müslümanların, İslam’ın değerlerinin tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciye de başını örtmeyen öğrenciye de karışırız ” ifadelerini saptırarak 28 Şubat söylemlerine sarılan fonlu haberciler ve yorumcular infial uyandırdı.

Pavlov'un köpeği gibi

Akit’e konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, şunları dile getirdi: “İmam Hatip okullarının kaideleri vardır. Giyim kuşam kuralları bellidir. Örneğin Kur’an eğitimine kızlar, başları açık katılmaları mümkün değildir. Bursa’da okul müdürünün cümlelerini de böyle okumak gerekir. Müdürün cümlelerini bağlamından koparmanın, 28 Şubatçı dile dayanarak ‘Laiklik elden gidiyor’ demenin anlamı yoktur. Şu muhakkak ki en ufak vakayı büyütenler, bağıranlar, vaveyla koparanlar da çoktur. Bilinmeli ki bunların İslâm’la sorunları vardır. Bunlar, din ve ahlâk kavramları duyunca Pavlov’un köpeği gibi kudurmaktadırlar. Bir okul müdürünün, bir öğretmenin velileri çocuklarının giyim kuşamları konusunda uyarması doğaldır. Bir okul müdürünün, bir öğretmenin ailelere açık giyinme ile teşhirciliğin aynı olmadığını anlatması tabiidir. Bundan tedirgin olanlar, video ve yalan yanlış haberler paylaşanlar iyi değildirler.” Eğitimci Adnan Kalkan, şunları söyledi: “Eğitim ortamı disiplin gerektirir. Bu disiplin, hem zihinsel manada hem de kılık kıyafet anlamındadır. Diğer taraftan ergenlik çağına giren kız ve erkek öğrenciler açısından giyim oldukça önemlidir. Apaçık okula gelen kızların istismara uğrama ihtimallerini düşünerek belli bir giyim sınırında bulunmaları zarurettir. Yapılan bazı araştırmalar, okullarda kızların istismara uğraması durumunu ortaya koymaktadır. Bir yerde uyarıcı varsa tepki söz konusu olur. Mantık mahkemenin zayıfladığı, hazcılığın arttığı şu zamanda apaçık bir şekilde okula gelen kız öğrencilerin kıyafetlerine sınır getirmek muhtemel istismarların önüne geçmek adına önemlidir.

Medeniyet bu değildir

Fullbright Komisyonu’yla eğitimi Amerikalıların ellerine atan kafa, dindar nesil yetiştirme zihniyetini elbette anlamayacaktır. Kızlarımızın açılıp saçılmalarını medeniyet olarak gören 28 Şubat zihniyeti bu konuyu kurcalayıp dururken önemli bir hususu ya dikkate almamakta ya da anlayamamaktadır. Medeniyet açılıp saçılmak değildir. Yani açılıp saçılanlar medeni değildir. Eğer çıplaklık medeni olmak anlamına gelseydi tarih boyunca asillerin gayet iyi giyinmeleri, kölelerin ve alt kesimlerin çıplak olmalarıyla karşı karşıya kalınmazdı. Çocuklarımızı çıplaklaştırmaya çalışanlar aslında köleleştirmeye yönelmektedirler. İmam Hatip okulları ümmetin malıdır. İmam Hatip okullarına başörtüsü ve kapalı bir şekilde girilmesini engellemeye çalışan bozuk kafaya ‘Biz kendi çocuklarımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Siz zaten çocuklarınızı bu okullara göndermiyorsunuz. Kendi çocuklarınızı istediğiniz gibi yetiştiriyorsunuz, bari bizim çocuklarımız üzerinden o pis ellerinizi çekin. İmam Hatip okullarında kapalı kızların bulunmalarından daha doğal ne olabilir’. Bu anlamda nesli ihya medeniyeti inşa mefkûremize hizmet eden eğitimciler ve idarecileri tebrik etmek lâzım.”

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