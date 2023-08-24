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Gündem Laikçi yobazlar okullarda din görevlisine karşı İzmir mitingine hazırlanıyor!
Gündem

Laikçi yobazlar okullarda din görevlisine karşı İzmir mitingine hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 15:54:00 - 2023-08-24 16:05:13
Laikçi yobazlar okullarda din görevlisine karşı İzmir mitingine hazırlanıyor!

Milli eğitim müdürlükleriyle müftülükler arasındaki protokol kapsamında okullara manevi destek amacıyla imam gönderilmesine ilişkin suç duyurularının tamamı Yargıtay tarafından iptal edilirken, 20 sol marjinal STK temsilcisi İzmir'de ÇEDES projesine karşı miting yapacaklarını açıkladı.

MEB ile Diyanet arasında imzalanan ve tepki çeken "ÇEDES" protokolü laikçi yobazlar tarafından yargıya taşınmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; il valileri, il milli eğitim müdürleri ve il müftüleri hakkında yapılan suç duyurusu dilekçesinin ‘işleme konulmamasına’ karar verdi.

Kararda, okullarda imam görevlendirilmesinin "Atatürk ilke ve inkılaplarına, laiklik ilkesine ve çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık teşkil etmeyeceği" belirtildi.

Yargıtay, manevi eğitim programları için okullara imam gönderilmesinin 'laiklik' ile bir ilgisinin bulunmadığına, bu sebeple uygulama için yapılan suç duyurularının işleme konmamasına ve uygulamanın devam etmesine hükmetti.

Bir araya gelen 22 laik örgüt, İslami eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla okullara imam gönderilmesi projesinin iptal edilmesi için İzmir'de miting düzenleme kararı aldı.
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