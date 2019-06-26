Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu "Kutuplaştırıyorlar" söylemleriyle halkı kutuplaştıran ve sürekli aşağılayan laikçi yobaz zihniyeti yine kendini gösterdi. Bu kez metroda ortaya çıkan laikçi yobaz, örtülü kadına hakaret ederek sözlü saldırıda bulundu.

İstanbul'da metroda bir laikçi yobaz örtülü kadına alçakça hakaretler savurdu. Kin kusan laikçi yobaza vatandaşlar tepki gösterince "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi söylerim" deme küstahlığında bulundu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan skandal görüntüler sonrası vatandaşlar savcılığa harekete geçme çağrısında bulundu.

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