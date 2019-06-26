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Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu

"Kutuplaştırıyorlar" söylemleriyle halkı kutuplaştıran ve sürekli aşağılayan laikçi yobaz zihniyeti yine kendini gösterdi. Bu kez metroda ortaya çıkan laikçi yobaz, örtülü kadına hakaret ederek sözlü saldırıda bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 23:28

İstanbul'da metroda bir laikçi yobaz örtülü kadına alçakça hakaretler savurdu.

Kin kusan laikçi yobaza vatandaşlar tepki gösterince "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi söylerim" deme küstahlığında bulundu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan skandal görüntüler sonrası vatandaşlar savcılığa harekete geçme çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 23:28
  1. İstanbul
  2. laikçi yobaz
  3. örtülü kadına saldırı

YORUM YAZ

  • Bünyamin BünyanBünyamin Bünyan57 dk önce
    Böyle kendini Pazarlayan Abdallı ciddiye almayın.Neden böyle ..! Haber yapıyorsunuz.
  • yakupyakup58 dk önce
    Acaba bi acik saçık kadina hakaret edilse ne olurdu.
  • yakupyakup1 sa önce
    Yav bunlar bu cesareti nerden buluyor.bizim pısırıklığımızdan mi yoksa
  • Bay BBay B1 sa önce
    Bu Kadında kabahat yok Chp zihniyetini iktidar etmek isteyen alnı secde gören özde ve sözde müslüman ve dava adamı iddasında olan saadet partili,Buülkede başbakanlık,bakanlık ve nice görevlere getirilmiş eski Ak partili ve eski milli görüşçü olan kibir ve riyaya kapılmış islama hizmet değilde kendi kişisel arzu ve isteklerine hizmet eden bürokrat ve partililer bunların yegane sorumlusu sizlersiniz Allah’tan başkalarına secde edenler onlar görevlerini yaparken sizler bu davanın altına dinamit koyuyorsunuz Sizleri yüce yaradana havale ediyorum yazık bu dava uğruna hapislerde yatan ve şehit olanlar sizlerden davacı olacaklar
  • bozokbozok1 sa önce
    Konuşma özgürlüğün varda biraz da utanma duygun olsaydı keşke. senin ayağının tırnağı bile olamayacagın o kişilerin verdiği oylarla yönetime gelen akpartililerin yaptığı metroya biniyorsun. Bari o hizmetlerden dolayı biraz saygın olsaydı. Hayvanlar da bu duygular olurmu oda başka konu.
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Özgürlüğü anlamamış.Saygısızlığı özgürlük zannetmiş. Mademözgürlük var. Onun anladığı gibi biz de açık bıraktığı selülitli uzuvları hakkında ileri geri laf edelim. Doğru olmaz değil mi
  • CumaCuma1 sa önce
    Belediye başkanlığını kazanınca fosillerin durumu bu saadetli Temel ve avaneleri.Allah muhafaza cumhurbaşkanlığını kazanırlarsa vay halimize
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 1 sa önce
    Savcılık harekeye geçsin daja iyi reklam yapayım, kahraman olur chp de belediyede belki bir iş bulur
  • hercaihercai1 sa önce
    BU NE YAHUU. AVRUPADA BILE BOYLESI YOK. UTANMASI LAZIM BU KADININ!

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