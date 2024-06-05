Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’
Amerika’nın verdiği canlı yayından alınan ve TRT ekranlarında sehven gösterilen göğüs kazası için Yılmaz Özdil'in söyledikleri tepki çekti. Özdil’in kadın istismarı yaptığı video tepkilerin odağı haline geldi. Bir kadın seyircinin göğüslerinin açılmasıyla ilgili " Ben kendi payıma Naz'a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk. Hem de AKP'ye böyle yaranmak için adeta muhafazakar ayaklarına yatan TRT'yi dünya çapında madara etmiş oldu" dedi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. "Filenin Sultanları", ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı.
Yayın haklarının Amerika'da olmasından sebep orada verilen görüntüleri olduğu gibi veren TRT Spor'da yayınlanan maç sonrası sevinen taraftarlar da ekrana geldi. O sırada Milli Takımı destekleyen bir kadın kıyafetinin azizliğine uğradı. Zıplayan kadının canlı yayında göğüsleri açıldı.
Görüntüler sosyal medyada dolaşırken bu konu hakkında konuşan ve bu konuya ilişkin tuhaf bir değerlendirme yapan Yılmaz Özdil tepki çekti.
Rezil ifadeler kullandı: Şak ikizler fora
Özdil, "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu. Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora. Ben şahsım adına Naz’a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk hem de AKP’ye yaranmak için muhafazakar ayaklarına yatan TRT’yi madara etmiş oldu." sözleri tartışmalara neden oldu.
"Yuh ki yuh"
Gazeteci Enver Aysever, Özdil'in değerlendirmesini X platformunda paylaşarak "Yuh ki yuh!!! Sahiden bu kadar olmaz!!! İzlediniz mi?" ifadelerine yer verdi.
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