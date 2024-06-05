  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’
Sosyal Medya

Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’

Yeniakit Publisher
2024-06-05 11:41:00 - 2024-06-05 11:42:34

Amerika’nın verdiği canlı yayından alınan ve TRT ekranlarında sehven gösterilen göğüs kazası için Yılmaz Özdil'in söyledikleri tepki çekti. Özdil’in kadın istismarı yaptığı video tepkilerin odağı haline geldi. Bir kadın seyircinin göğüslerinin açılmasıyla ilgili " Ben kendi payıma Naz'a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk. Hem de AKP'ye böyle yaranmak için adeta muhafazakar ayaklarına yatan TRT'yi dünya çapında madara etmiş oldu" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. "Filenin Sultanları", ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı.

 Yayın haklarının Amerika'da olmasından sebep orada verilen görüntüleri olduğu gibi veren TRT Spor'da yayınlanan maç sonrası sevinen taraftarlar da ekrana geldi. O sırada Milli Takımı destekleyen bir kadın kıyafetinin azizliğine uğradı. Zıplayan kadının canlı yayında göğüsleri açıldı.

 Görüntüler sosyal medyada dolaşırken bu konu hakkında konuşan ve bu konuya ilişkin tuhaf bir değerlendirme yapan Yılmaz Özdil tepki çekti.

Rezil ifadeler kullandı: Şak ikizler fora

Özdil, "TRT ekranlarında sürpriz bir görüntü oluştu. Sevinçten zıplayan bir Türk kızının ikizler fora. Ben şahsım adına Naz’a teşekkür ederim. Hem sayesinde şahane bir görüntü izlemiş olduk hem de AKP’ye yaranmak için muhafazakar ayaklarına yatan TRT’yi madara etmiş oldu." sözleri tartışmalara neden oldu.

 "Yuh ki yuh"

Gazeteci Enver Aysever, Özdil'in değerlendirmesini X platformunda paylaşarak "Yuh ki yuh!!! Sahiden bu kadar olmaz!!! İzlediniz mi?" ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Solak gazeteciler birbirine girdi! Rezaleti Enver Aysever paylaştı! "İşte Fatih Altaylı gerçeği" deyip açıkladı! Listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var
Solak gazeteciler birbirine girdi! Rezaleti Enver Aysever paylaştı! “İşte Fatih Altaylı gerçeği” deyip açıkladı! Listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var

Gündem

Solak gazeteciler birbirine girdi! Rezaleti Enver Aysever paylaştı! “İşte Fatih Altaylı gerçeği” deyip açıkladı! Listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var

Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!
Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!

Gündem

Şehit Hasan Saklanan İsrail polisini bıçaklayınca Yılmaz Özdil'in canı yanmış!

İsrail detayına dikkat! Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e okkalı soru
İsrail detayına dikkat! Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e okkalı soru

Dünya

İsrail detayına dikkat! Sabri Şahsuvar'dan Yılmaz Özdil'e okkalı soru

Hani kutuplaştıran AK Parti‘ydi? Bunlar mı demokrat? Yılmaz Özdil Erdoğan'la görüşen Özgür'ü bombaladı
Hani kutuplaştıran AK Parti‘ydi? Bunlar mı demokrat? Yılmaz Özdil Erdoğan'la görüşen Özgür'ü bombaladı

Gündem

Hani kutuplaştıran AK Parti‘ydi? Bunlar mı demokrat? Yılmaz Özdil Erdoğan'la görüşen Özgür'ü bombaladı

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor
Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

Gündem

Yılmaz Özdil Pandora’nın kutusunu açtı! CHP parti parasıyla gazeteci satın alıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uluslararasi/,ulusal basariyi kadin memesine endeksleyenler sadece sapkin ..

Sadece sapkin ......kafalilardir!

Kartalbey

Göğüslerini yukarı aşağı sallayıp duran o avratın Türk ve Müslüman olması mümkün değil. Öte yandan spiker ikide bir "işte cumhuriyet kadınları" diyip durdu. Ne demek şimdi bu? Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan onca erkek ve kadın sporcumuz için kimse bugüne kadar kalkıp da böyle bir şey söylememişken voleybolcu kadınların ne ayrıcalığı var?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23