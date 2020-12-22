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Gündem Laikçi mahallenin eski Türkiye özlemi! İstiklal Mahkemeleri'ne övgüler yağdırdı
Gündem

Laikçi mahallenin eski Türkiye özlemi! İstiklal Mahkemeleri'ne övgüler yağdırdı

Yazar Murat Bardakçı'nın İstiklal Mahkemeleri hakkında söylediği sözlere tepki gösteren Dr. Ruşen Gültekin canlı yayında binlerce insana idam kararı veren bu mahkemeleri öve öve bitiremedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:04:00 -

Dr. Ruşen Gültekin katıldığı televizyon programında İstiklal Mahkemeleri'ne övgüler yağdırdı. Gültekin, "Buradan Murat Bardakçı'ya buradan teesüflerimi iletmek istiyorum. "İbret-i âlem için şöyle birkaç yüz kişiyi sallandırıvermek!" sözleri doğru değildir. İstiklal Mahkemeleri ne şapka kullananları asmıştır ne inancı yüzünden kimseyi asmamıştır. Böyle bir mahkeme Fransız İhtilali'ni düşünürseniz, sanıldığı gibi yüz binlerce kişiyi asmamıştır." diyerek mahkemenin iyi kararlar verdiğini iddia etti.

Ne olmuştu?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sevgi ve hoşgörünün sembolü olan Mevlana'nın ölüm yıl dönümünde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okutunca büyük tepki çekti.

Yazar Murat Bardakçı, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulmasına tepki göstererek, "Bu iş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli her kimin marifeti ise, o kişiye şimdi çok ama çok daha önemli bir vazife düşmektedir: İstiklâl Mahkemeleri'ni yeniden kurup ibret-i âlem için şöyle birkaç yüz kişiyi sallandırıvermek! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1930'ların hızlı inkılâp günlerine dönebilmeyi ancak böyle sağlayabilir!" diyerek tepki gösterdi.

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