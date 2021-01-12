  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Laikçi Kemalist Sözcü'den 'hortlatma' operasyonu! 'Andımız' rezaletini yeniden gündeme getirdiler
Gündem

Laikçi Kemalist Sözcü'den 'hortlatma' operasyonu! 'Andımız' rezaletini yeniden gündeme getirdiler

Laikçi Kemalist Sözcü gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliğini sulandırarak kaldırılan ‘Andımız’ rezaletini yeniden hortlatmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 13:47:00 -
Laikçi Kemalist Sözcü'den 'hortlatma' operasyonu! 'Andımız' rezaletini yeniden gündeme getirdiler

 yeniakit.com.tr 

Gazete etiketiyle çıkan ancak haber vermek yerine yalan ve provokasyon pompalayan laikçi Kemalist gazete her geçen gün imza attığı skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi.

Solak gazete Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Pazartesi saat 10.00’da İstiklal Marşı’nı birlikte söyleyelim” etkinliğini istismar etmeye kalkıştı.

“İstiklal Marşımızın okunması güzel ama andımız da okunsun” manşetiyle bir haber yayınlayan gazete, kaldırılan “Andımız” rezaletini yeniden gündeme getirmeye çalıştı. Yalan haber uydurmaya alışkın olan Sözcü, vatandaşın ‘Andımız’ın yeniden okunmaya başlamasını istediğini iddia etti.

Türkçe ezan zulmünün mimarıydı

2013 yılında kaldırılan ‘Andımız’ ile ilgili o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti;

 "Andımız uygulaması 1933'te başladı. Metin yazarı tartışmalı bir isim olan doktor Reşit Galip'ti. Galip Türkçe ezan zulmününde yazarlarındandı. Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir CHP'linin daha usulsüzlüğü belgelendi! Villasının yıkılması gündemde
Siyaset

Bir CHP'linin daha usulsüzlüğü belgelendi! Villasının yıkılması gündemde

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in eşi Seyhan Büyükerşen’in üstüne olan villa için, ‘imar barışı’ndan yararlanmak ad..
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert tepki: Haddini bileceksin
Spor

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert tepki: Haddini bileceksin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) Oğulcan Çağlayan'a verdiği 6 maç men ve 1.2 milyon euro'luk para cezas..
Whatsapp’tan yeni açıklama
Teknoloji

Whatsapp’tan yeni açıklama

Aldığı karar sonrası tepki çeken Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay