Laikçi Kemalist Sözcü'den 'hortlatma' operasyonu! 'Andımız' rezaletini yeniden gündeme getirdiler

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Gazete etiketiyle çıkan ancak haber vermek yerine yalan ve provokasyon pompalayan laikçi Kemalist gazete her geçen gün imza attığı skandal haberlerine bir yenisini daha ekledi.

Solak gazete Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Pazartesi saat 10.00’da İstiklal Marşı’nı birlikte söyleyelim” etkinliğini istismar etmeye kalkıştı.

“İstiklal Marşımızın okunması güzel ama andımız da okunsun” manşetiyle bir haber yayınlayan gazete, kaldırılan “Andımız” rezaletini yeniden gündeme getirmeye çalıştı. Yalan haber uydurmaya alışkın olan Sözcü, vatandaşın ‘Andımız’ın yeniden okunmaya başlamasını istediğini iddia etti.

Türkçe ezan zulmünün mimarıydı

2013 yılında kaldırılan ‘Andımız’ ile ilgili o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söylemişti;

"Andımız uygulaması 1933'te başladı. Metin yazarı tartışmalı bir isim olan doktor Reşit Galip'ti. Galip Türkçe ezan zulmününde yazarlarındandı. Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz."