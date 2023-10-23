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Medya Laikçi hayatın pislikleri ortaya saçılıyor! Akpınar'ın ikinci kızı da çatı ağzını yumdu gözünü
Medya

Laikçi hayatın pislikleri ortaya saçılıyor! Akpınar'ın ikinci kızı da çatı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2023-10-23 17:47:00 - 2023-10-23 17:48:20
Laikçi hayatın pislikleri ortaya saçılıyor! Akpınar'ın ikinci kızı da çatı ağzını yumdu gözünü

62 yıllık evli Metin Akpınar'ın, gayrimeşru ilişki yaşadığı kadından ikiz kızlarının olduğunun ortaya çıkmasının ardından rezillikler tek tek ifşa olmaya başladı. Rezalet toplum önünde 'sanatçı' diyerek pazarlanan kişilerin ahlak yapısını bir kez daha gözler önüne sererken Akpınar'ın bir diğer kızı olan Duygu Nebioğlu'nun evli olan kardeşi Sevgi Katkıcı ilk kez açıklamalarda bulundu.

Topluma 'sanatçı' olarak pazarlanıp 'usta oyuncu' ifadeleriyle değer biçilen 62 yıllık evli Metin Akpınar'ın gayrimeşru ilişki skandalı, kızı Duygu Nebioğlu'nun açtığı babalık davası ile patlak verdi.

Kızlarını yıllar önce öğrenmesine rağmen sahip çıkmayarak ortada bırakan Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu'nun babası olduğu DNA raporu ile kesinleşti.

Sevgi Nebioğlu da babalık davası açtı

DNA sonucunun ardından açıklamalarda bulunan Duygu Nebioğlu'nun bir de ikiz kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Kardeşi Duygu ile anneleri tarafından terk edilen Sevgi Katkıcı da sessizliğini bozdu. Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davanın henüz sonuçlanmadığı belirlendi.

Yaşadığı süreci katıldığı YouTube programında Fatih Atik'e anlatan Sevgi Katkıcı, stüdyoda gözyaşlarına boğuldu.


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Yıllardır kardeşiyle birlikte mücadele ettiğini belirten ve anne babasına sitem eden Katkıcı, "Annelik, anne karnında başlar. Annemizin bizi terk ettiğini duyunca çok üzülmüştüm. Bir anne, bunu nasıl yapar dedim. İki aylıkken bizi bırakmış. Anne olduğumda anladım.

"Biyolojik annem ile 1 kere görüştüm"

Bana 'Ben senin annenim' dedi. 'Hayır sen benim annem değilsin' cevabını verdim. Metin Bey'e de sordum, 'Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?' dedim. Metin Bey inkar etse de bir süre biyolojik annemizle görüştü. Tek gecelik değildi. İkizim Duygu bu konuda çok çaba sarf etti. Anneye ve Metin Bey'e ulaştı. Duygu anneye ulaştığında tek gecelik olmadığını daha önce de görüştüklerini dile getirmiş. Ben de Duygu'nun anlattığı kadar biliyorum. Ben biyolojik annem ile 1 kere görüştüm. 'Bizi neden bıraktın diye sordum? cevap veremedi." dedi.

"İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı?"

"Ben anneme daha çok kızıyorum. Anne olamamış. Annemiz olmayı becerememiş." diyen Katkıcı, "İki aylık bir çocuk sokağa atılır mı? Terk etmedir bu. Ne arayıp ne sormuş. Kardeşimi de tebrik ediyorum. Hep daha çok çaba sarf etti bu süreçte. Metin Akpınar bizi kucaklasa bu olaylar asla yaşanmazdı." dedi.

"Akpınar olarak anılmak istemiyorum"

Programda annesinin kardeşi ile kendisini terk etmesini kabullenemediğini söyleyen Katkıcı, Akpınar soyadını da asla almayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Nüfusuna geçmedik. Özdener babamın nüfusundayız. Ben de Nebioğlu olarak kalacağım. Akpınar olarak anılmak istemiyorum. Babalık yapıp kıymet verseydi belki ama Özdener babamın yerini asla tutamaz."

"Çok acı verici bir olay"

"Metin Bey'in açıklamasındaki 'Böyle bir anlamsız olay' ifadesi çok kırıcı. Ve bunu bir baba söylüyor. Çok acı verici bir olay. Bu açıklamanın bir kağıda dökülmesini beklemezdim. Bizim gibi açık yüreklilikle konuşmasını beklerdim." diyen Katkıcı, "3-4 defa kulaklarımdan ameliyat geçirdim. İşitme kaybı yaşadım. Sonra dünyanın en güzel insanları karşımıza çıktı. Çok vicdanlı insanlar. Bizi hiç bırakmadılar. Annemler çocuk başvurusunda bulunduklarında iki kız çocuğu var demişler, hangisini almak istersiniz demişler. Babam ikiz kardeşler, et tırnaktan ayrılmaz, biz ikisinin de anne-babası olacağız demişler." ifadesini kullandı.

"Metin Akpınar baba gibi davranamadı"

Katkıcı şöyle devam etti:

"Önce bunu görüp yaşamak lazım. Kendisi hala bizimle iletişime geçmediyse kabul edememiştir. Baba gibi davranamadı. Ben ondan hemen telefon beklerdim. Hala aramadı. Sessizliğini koruyor. Çok üzücü."

İki çocuğu olan Katkıcı, kendisinin benzemediğini ama iki çocuğunun, özellikle de küçük oğlunun Metin Akpınar'a çok benzediğini söyledi.

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