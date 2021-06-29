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Gündem Laik mahallenin yazarı söyledikleriyle çelişti
Gündem

Laik mahallenin yazarı söyledikleriyle çelişti

Her fırsatta Türkiye'yi kötülemeyi görev edinen Laik mahallenin yazarı Zülfü Livaneli, Ayşe Arman ile yaptığı söyleşide kendisiyle çelişti. Önce Türkiye'yi yaşanılmaz bir ülke olarak tanımlarken, ardından Bodrum'da nasıl yaşadığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 21:29:00 - 2021-06-29 21:38:12
Laik mahallenin yazarı söyledikleriyle çelişti

Ayşe Arman ile söyleşi yapan Zülfü Livaneli, Önce Türkiye'yi kötüledi ardından yaşadığı lüks hayatı anlattı. Livaneli, Arman'ın sorusuna "Evet, ne yazık ki yetersiz kalıyoruz! Çünkü siyasi gücü, ele geçirenlerin yapacakları kötülüklere engel olacak hiçbir mekanizma yok. Batı demokrasileri gibi “güçler ayrılığı” ve bu güçlerin birbirini denetlemesi yok bizde. Bu yüzden de demokratik değil, totaliter bir rejimde yaşıyoruz. Gücü eline geçiren asıyor kesiyor, kafasına eseni yapıyor. Yani emir demiri kesiyor. Ta ki iktidardan düşene kadar. Ama bu arada denizlerimiz, akarsularımız can çekişiyor, kadınlarımız, çocuklarımız ölüyor, dağlarımız yaralanıyor." dedi.

Yaşadığı lüks hayat şaşırtıyor

Yılmaz Özdil gibi laik mahalleye sattığı kitapla yolunu bulan Livaneli, yaşadığı lüks hayatı da, "Bodrum deyince, insanlar şehir merkezini, çılgın eğlenceleri, vs gözünün önüne getiriyor. Oysa durum öyle değil. Sessiz bir bahçede, asırlık zeytinlerle, mandalina ağaçlarıyla, geceleri öten baykuşla, sincaplarla geçiriyorum hayatımı. Arka bahçemizdeki komşu her çeşit hayvanı besliyor, devesi bile var. Köy hayatı." dedi.

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