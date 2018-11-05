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Lahor'un Rang Maha karakolunda 3 polis öldürüldü

Rang Maha karakolunda görev yapan komiser Mahmud ve yanındaki iki polis memurunu taşıyan araca ateş açıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:33
Lahor'un Rang Maha karakolunda 3 polis öldürüldü

Şeykhupura bölgesindeki saldırıda iki polis memuru olay yerinde, Mahmud ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saldırıyı bir kişi düzenledi. Polis daha önce de Mahmud'un kardeşi ve yeğeninin de öldürüldüğünü belirterek, saldırıda kişisel husumet ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Pencap eyalet Başbakanı Osman Buzdar, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar saldırganı bulmak için başlatılan çalışma nedeniyle kontrol altına alındı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:33
  1. Lahor
  2. pakistan
  3. Pakistan Pencap Eyaleti

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