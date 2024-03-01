  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Kılıçdaroğlu'na gaz verenler şimdi de İmamoğlu'na çalışıyor! T24'ün anket haberi güldürdü

İsrailli gazete dünyanın en güçlü ordularını açıkladı! Türkiye'nin listedeki sırası Tel-Aviv'i salladı

Ünlü anketçiden gündemi altüst edecek çıkış: Yeniden Refah seçmeni seçime 10 gün kala bunu yapacak

İstanbul'daki son sonuçlar anketçi Hakan Bayrakçı'yı şaşkına çevirdi: Geçen seçim böyle bir olay yoktu

Turkcell'den Elon Musk'ı bile şaşırtacak tarihi hamle! Dünya devi ile anlaşıldı

Trump hapı yuttu: Kritik dolandırıcılık davası için çanta dolusu para: 100 milyon dolar teminat ödemeye hazır

4 adet TOLUN, 4 farklı hedef! Bakan şaşıp kalacak: Savaş uçakları, TİHA ve SİHA’larla Türkiye hamleyi yaptı

Poşetteki 250 bin dolar gizemini koruyor! Aday borsası deşifre oldu, CHP’liler dilini yuttu

Aracı olanlar dikkat: 2. el otomobilin satışı ile ilgili tuhaf gelişme! Dünyadan araç krizi

TOGG'un satılacağı ilk ülke belli oldu! 'Buraya da gelsin, hemen alırız' diyorlardı
Dünya Lahey'de İsrail'den hesap soran Güney Afrika son alçaklığa da sert tepki gösterdi!
Dünya

Lahey'de İsrail'den hesap soran Güney Afrika son alçaklığa da sert tepki gösterdi!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 22:39:00 - 2024-03-01 22:43:01
Lahey'de İsrail'den hesap soran Güney Afrika son alçaklığa da sert tepki gösterdi!

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda katil İsrail'in hesap vermesini sağlayan Güney Afrika Cumhuriyeti, siyonistin son alçaklığından sonra yine sert bir açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde dün insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıya tepkiler sürüyor.

Dünyanın ayağa kalktığı saldırıya ilişkin yeni açıklama İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açan Güney Afrika’dan geldi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güney Afrika, hayat kurtaracak bir yardım arayan 112 Filistinlinin katledilmesini ve yüzlerce sivilin yaralanmasını kınamaktadır. Bu son vahşet uluslararası hukukun bir başka ihlali ve UAD bağlayıcı geçici kararlarının ihlalidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, acil ve şartsız ateşkesin artık ahlaki ve hayat kurtarıcı bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

İsrail’i Lahey’e o ülke şikayet etti! Neden Güney Afrika? İşte bu sorunun cevabı
İsrail’i Lahey’e o ülke şikayet etti! Neden Güney Afrika? İşte bu sorunun cevabı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail’i Lahey’e o ülke şikayet etti! Neden Güney Afrika? İşte bu sorunun cevabı

The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı
The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı

Dünya

The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı

Helal olsun! Bir ülkeden daha Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davasına destek
Helal olsun! Bir ülkeden daha Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davasına destek

Dünya

Helal olsun! Bir ülkeden daha Güney Afrika'nın İsrail'e 'soykırım' davasına destek

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği
Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

Gündem

Birçok ülkenin yapamadığını yaptılar! Erdoğan'dan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İsrail tebriği

Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!
Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!

Gündem

Bakan Fidan Güney Afrikalı Bakan Pandon ile görüştü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23