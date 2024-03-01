Lahey'de İsrail'den hesap soran Güney Afrika son alçaklığa da sert tepki gösterdi!
Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda katil İsrail'in hesap vermesini sağlayan Güney Afrika Cumhuriyeti, siyonistin son alçaklığından sonra yine sert bir açıklamada bulundu.
İsrail’in Gazze Şeridi’nde dün insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığı saldırıya tepkiler sürüyor.
Dünyanın ayağa kalktığı saldırıya ilişkin yeni açıklama İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açan Güney Afrika’dan geldi.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güney Afrika, hayat kurtaracak bir yardım arayan 112 Filistinlinin katledilmesini ve yüzlerce sivilin yaralanmasını kınamaktadır. Bu son vahşet uluslararası hukukun bir başka ihlali ve UAD bağlayıcı geçici kararlarının ihlalidir” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, acil ve şartsız ateşkesin artık ahlaki ve hayat kurtarıcı bir zorunluluk olduğu vurgulandı.
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