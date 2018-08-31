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Lahanada 120 bin rekolte tahmini

Niğde Ziraat Odası Başkanı Kenar, Türkiyede lahana üretiminde ikinci sırada bulunan Niğdede bu yıl 120 bin civarında rekolte beklendiğini söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 18:10
Lahanada 120 bin rekolte tahmini

Kenar, lahana üretimin yoğun olduğu Sazlıca ve Kaynarca bölgelerinde çiftçileri ziyaret etti.

Beyaz lahana üretiminde Türkiyede Niğdenin birinci sırada olduğunu belirten Veli Kenar, Niğdemiz lahana ile ön plana çıkan bir ilimiz. Türkiye genelinde Samsundan sonra Niğde lahana üretiminde 2inci sıradadır. Beyaz lahana üretiminde de Niğde birinci sıradadır. Beyaz lahana üretimi tufanda olarak başladı.  Eylül ayı içerisinde de kışlık lahana hasadı ile devam edecek. Kasım ayına kadar da bu hasat devam edecek. Mevsimsel olarak bu sene bazı sorunlar yaşasak ta rekoltemiz 15 bin dekarda 90 bin ton kayıtlı olmak  suretiyle lahana beklentimiz var. Kayıtlı olmayan ekimlerle bu sayı 100-120 bin civarında lahana üretimi Niğdede olacağını tahmin etmekteyiz" diye konuştu.

KAR EDEMİYORUZ

Lahana üreticisi Harun Karatoprak ise, Lahanada turfanda olarak hasat başladı. Kalan kışlıklar ise 10'ncu ayı bulacak. Fiyat pazardan 1-1.5 TL arası satılıyor. Bu sene girdiler pahalandı. Gübre, ilaç fiyatları dolardan dolayı yükseldi. Geçen yıl gübreyi 35 TLye alıyorduk bu yıl 65 TLye alıyoruz. Lahanada tarladan 1,5 TLye satılıyordu bu yılda aynı fiyata satılıyor bu da kar elde edemediğimiz anlamına geliyor" dedi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 18:10
  1. Samsun
  2. Niğde
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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