Lahana zayıflatır mı?

İçeriğinde yüksek miktarda lif barındıran ve bu sayede zayıflamaya katkıda bulunan bir sebze olan lahana, özellikle kür formunda tüketildiğinde kısa süre içerisinde bölgesel yağlanma probleminin giderilmesini mümkün kılar. Aynı zamanda lahananın sağlık açısından pek çok faydasından bahsetmek mümkün iken özellikle beyaz lahana suyu diyet listelerinin ara öğünlerde yer verilmesi gereken, hem tok tutan hem de içeriği sayesinde zayıflamaya yardımcı olan bir besindir.

Lahana suyu, son zamanlarda gittikçe popüler bir hal aldı. Sebebi ise ünlü beslenme uzmanlarının diyet listelerinin ara öğünlerde yer verilen lahana suyunun zayıflama sürecine oldukça katkılı olduğuna vurgu yapması.

LAHANA İLE ZAYIFLAMA KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER

3 su bardağı (750 ml) su

4-5 adet beyaz lahana yaprağı

YAPILIŞI

Önce malzemeler listesinde belirtilen kadar suyu tencerenin içerisinde kaynatın.

Ardından yine listedeki miktara bağlı olarak 4-5 adet beyaz lahana yaptığını parçalamadan tencerenin içerisine ilave edin.

Tencereyi kapağı kapalı bir şekilde 7-8 dakika boyunca kısık ateşin üzerinde bekletin.

Bu kürü 5 gün boyunca ara vermeden günde 3 kez ara öğünlerde tüketin.

5 günün ardından küre tekrar başlamadan önce 3 günlük bir ara verin.

Aranın ardından tekrar 5 günlük kür uygulamasına başlayabilirsiniz.

Bu kürü toplamda 15 gün uyguladığınız takdirde önemli ölçüde faydasını görebilirsiniz.

LAHANA SUYU KÜRÜYLE HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Beslenme uzmanları tarafından önerilen kür tarifleri yine uzmanların önerdiği şekilde uygulanır ve beslenme koşulları sınırlandırılırsa bu kürün sayesinde hafta kilo vermek mümkündür. Yapılan egzersiz hareketleri, sportif faaliyetleri verilen kilonun artmasını sağlayabilir.

LAHANA SUYU KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Zayıflamaya ve özellikle göbek bölgesindeki yağların eritilmesine yardımcı olur.

Yağ yakıcı ve ödem atıcı özelliktedir.

Lahananın lif içeriği metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Lahana suyu vücudu toksinlerden arındırır. Vücudun içerisinde zararlı atıkları vücutta defeder.

Kolon kanserini önler.

Kan dolaşımını düzenler ve vücuda canlılık verir.

Uyku apnesini tedavi eder.

Kanı temizler ve damar tıkanıklığını önler.