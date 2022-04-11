Lahana turşusu tarifi nasıl yapılır? Beyaz lahana turşusu tarifi

Beyaz lahana turşusu tarifi

Malzemeler

1 orta boy lahana

Yarım su bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

İsteğe bağlı kurutulmuş kırmızı biber

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Su

Beyaz lahana turşusu tarifi nasıl yapılır?

Lahanamızın dış yapraklarını ayırıp bol suda güzelce yıkayalım. Daha sonra lahanamızı bir kaç yerinden uzunlamasına keselim, ortadaki kök kısmını bıçak yardımı ile çıkartalım. Ardından lahanamızı önce 4-5 parçaya keselim, daha sonra her parçayı dilediğimiz boyutta gelişigüzel keselim ve derince bir tencerenin içerisine alalım. Üzerlerine kaya tuzunu serpiştirelim, lahanalarımızı elimizle 10 dakika kadar ovalım. Yıkanmış 5 litrelik cam kavanozumuza boşluk kalmayacak şekilde lahanalarımızdan azar azar bastırarak yerleştirelim. Sarımsaklarımızın kabuklarını soyalım ve ara ara lahanalarımızın arasına yerleştirelim. Eğer turşunuzun acı olmasını isterseniz sizler de benim gibi kurutulmuş kırmızı biberlerden ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kavanozumuz dolana kadar lahanalardan yerleştirelim, ara ara sarımsak eklemeyi de unutmayalım. Lahanalarımızı yerleştirdikten sonra limon tuzunu, sirkeyi ve kavanozumuzu dolduracak kadarda suyu ekleyelim. Daha sonra kavanozumuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ardından kavanozu ters çevirelim ve malzemelerin güzelce karışmasını sağlayalım. Hazırladığımız turşumuzu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün boyunca bekletelim. Lahanalarımızın rengi döndükten sonra turşumuz yemeğe hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.