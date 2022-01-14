Lahana turşusu faydaları nelerdir? Lahana turşusu nasıl yapılır?

Lahana, fermantasyon işlemi sırasında vücudu her yönden destekleyecek dost bakteriler üretir. Bu noktada lahanayı haşlanmış şekilde tüketmek yerine, turşusunu yaparak birçok faydasından yararlanabilirsiniz.

Lahana turşusu faydaları nelerdir?

İçeriğindeki C, B ve E vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemine güçlendirici etkiler yaratır.

Probiyotik özelliği bulunur. Böylece sindirim sisteminin çalışmasına katkı sağlar.

Kanser önleyici özelliğiyle ön plana çıkar.

Çeşitli kalp rahatsızlıklarının oluşmasını engeller.

Başta Alzheimer gibi çeşitli beyin rahatsızlıklarının önüne geçer.

Karaciğer yağlanmasına engel olur.

Vücut şekerinin düzenlenmesine olumlu etkiler bırakır.

Kalori bakımından çok zayıf olması nedeniyle diyet yapanların kullanımına uygundur. Aynı zamanda da lifli yapısı tok tutma işlevi görür.

Fermantasyon yöntemiyle üretildiği için bünyesindeki antioksidanlar ödem atmaya yardımcı olur.

E vitamini içerdiği için özellikle diş ve cilt bakımı açısından önemlidir.

İçeriğinde flavonoidler barındırdığından dolayı kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Potasyum bakımından oldukça güçlü bir sebzedir.

Ağrı kesici özelliği olduğu düşünülen sebzelerden biridir.

Özellikle spor sonrasında vücutta meydana gelen kas ayrıları için organik turşu suyu içmenin faydalı olduğu biliniyor.

Lahana turşusu kabızlığa iyi gelir mi?

İçeriğindeki bakteriler sayesinde sindirim sistemine olumlu etkileri olduğunu bildiğimiz lahana aynı zamanda da zengin bir probiyotik kaynağıdır. Bu probiyotikler gaz ve şişkinlik gibi can sıkan sorunlara da çare olduğu için lahana turşusunun kabızlığa iyi gelip gelmediğini düşünmenize hiç gerek yok. Keza lahana turşusu hem kabızlığa etki eder hem de ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan ishal problemlerine çözüm üretebilir.

Lahana turşusu zayıflatır mı?

Sindirim hızlandırma ve ödem attırma özelliğiyle bilinen ve çoğu uzman diyetisyenin tüketilmesini önerdiği beyaz lahana turşusu form korumak isteyenlerin bir numaralı ilacıdır. Günde 1 porsiyon beyaz lahana tüketilmesini tavsiye eden diyetisyenler, 1 porsiyon turşunun 28 farklı bakteriye sağladığını ileri sürüyor. Aynı zamanda da lifli yapısı nedeniyle kişileri tok tutma özelliği de yine beyaz lahana turşusunun dikkat çeken özelliklerinden biridir.

Lahana turşusu nasıl yapılır?

Beyaz lahana turşusu tarifi için malzemeler

1 orta boy lahana

Yarım su bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

İsteğe bağlı kurutulmuş kırmızı biber

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Su

Beyaz lahana turşusu tarifi nasıl yapılır?

Lahanamızın dış yapraklarını ayırıp bol suda güzelce yıkayalım. Daha sonra lahanamızı bir kaç yerinden uzunlamasına keselim, ortadaki kök kısmını bıçak yardımı ile çıkartalım. Ardından lahanamızı önce 4-5 parçaya keselim, daha sonra her parçayı dilediğimiz boyutta gelişigüzel keselim ve derince bir tencerenin içerisine alalım. Üzerlerine kaya tuzunu serpiştirelim, lahanalarımızı elimizle 10 dakika kadar ovalım. Yıkanmış 5 litrelik cam kavanozumuza boşluk kalmayacak şekilde lahanalarımızdan azar azar bastırarak yerleştirelim. Sarımsaklarımızın kabuklarını soyalım ve ara ara lahanalarımızın arasına yerleştirelim. Eğer turşunuzun acı olmasını isterseniz sizler de benim gibi kurutulmuş kırmızı biberlerden ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kavanozumuz dolana kadar lahanalardan yerleştirelim, ara ara sarımsak eklemeyi de unutmayalım. Lahanalarımızı yerleştirdikten sonra limon tuzunu, sirkeyi ve kavanozumuzu dolduracak kadarda suyu ekleyelim. Daha sonra kavanozumuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ardından kavanozu ters çevirelim ve malzemelerin güzelce karışmasını sağlayalım. Hazırladığımız turşumuzu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün boyunca bekletelim. Lahanalarımızın rengi döndükten sonra turşumuz yemeğe hazır. Afiyet olsun.