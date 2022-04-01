Lahana sarması tarifi: Tüm püf noktalarıyla lahana sarması tarifi

Tüm püf noktalarıyla lahana sarması tarifi

Etli Lahana sarması (püf noktaları ile) tarifi için malzemeler

Dolmalık lahana

2 su bardağı pirinç

Yarım kilo kaburga üstü dolmalık kıyma

5-6 adet soğan

Yarım demet maydanoz

Biber salçası

Domates salçası

Karabiber

Kimyon

Yenibahar

Kırmızı toz biber

Nane

Zeytinyağı

Tereyağı

1, 5-2 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağın da kızdırdığımız pul biber ve kırmızı biber

Etli lahana sarması (Püf noktaları İle) tarifi nasıl yapılır?

Lahana alırken yumuşak olmasına dikkat edin (sırtının tam ortasını bastırdığınızda boşmuş gibi içine çökecek) ve alırken tepesinden içini oydurursanız, haşlaması kolay olur.

İçi oyulan lahanayı lahananın sığabileceği kadar geniş içi tuzlu ve sirkeli suda içe dönük haşlayın (haşlama süresi halk arasında öldürene kadar denilir yani sarılacak yumuşaklığa gelmesi ) .Şayet böyle zorlanırsanız yaprak yaprak da haşlayabilirsiniz.

İç malzemelerimiz için tereyağı hariç bütün malzemeyi hazırlayalım.Lahanayı damarları yönünde saracağınız zemine koyun. İç harcını uzunlamasına koyup, oklava gibi sıkıca sarın ve istediğiniz büyüklükte bıçak yardımı ile kesin. Pişerken kesinlikle dağılmıyor açılmıyor ve lahana ziyan olmuyor. Bütün sarma işlemi bitince, üzerlerine parça parça tereyağı koyup üstüne tabak koyup içindeki pirinçler pişene kadar pişirelim. Servis yaparken üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırdığımız pul biber ve kırmızı toz biber ile servis yapalım.

Lahana sarması tarifi nasıl yapılır?

1 orta boy lahana,

3 soğan,

2 su bardağı pirinç,

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 çay bardağı zeytinyağı,

2 yemek kaşığı kuş üzümü,

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık,

2 su bardağı su,

Yarım çay bardağı zeytinyağı,

1 limon suyu,

Karabiber,

Yenibahar,

Lahana sarması nasıl yapılır?

Öncelikle lahananın kök kısmı kesilerek yaprakları ayırılır. Geniş bir tencere içerisinde su kaynatılır ve lahanalar kaynayan su içerisinde birkaç dakika boyunca pişirilir. Ardından bir süzgece alınır. İç harç için belirtilmiş malzemeler arasında bulunan yemeklik soğanlar doğranır ve pembeleşinceye kadar sotelenir. Yıkanıp süzülen pirinç ve dolmalık fıstık soğanın üzerine ilave edilir ve soteleme işlemine devam edilir. Ardından kuş üzümü, toz şeker, baharatlar ve tuz ilave edilerek karıştırılır. Üzerine 1 su bardağı su eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir. Ocaktan alınan iç harcı 10-15 dakika kadar dinlendirilir.

Lahanalar, düz bir zemin üzerine serilerek damar kısımlarından ayrılır. İstenilen büyüklükte kesilen lahanaların içine hazırlanan iç harcından bir miktar koyularak sarılır. Kalan 1 bardak su, zeytinyağı ve limon suyu bir kasede karıştırılarak bir karışım elde edilir ve bir tencere içine dizilen sarmaların üzerine gezdirilir. Ocağa alınan sarma tenceresi kaynamaya başlayınca kapağı kapatılır ve kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pişen sarmalar bir servis tabağına alınır ve limon dilimleri ile süslenir. Lahana sarması hazır, afiyet olsun…

Lahana sarması püf noktaları

Lahana sarmasının çok daha lezzetli olması için bazı püf noktaları bulunmaktadır. Öncelikle kullanacağınız lahanaların taze olmasına özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca lahanaların yumuşayana kadar haşlanması da oldukça önemlidir. Suda azalma olursa üzerine su ekleyebilirsiniz.

İç harcını hazırlarken istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Lahananın sarılışında kolaylık sağlamak için haşlama işlemi 2 gün önceden yapılabilir ve hava almayan poşetlere konulabilir. Poşetlenen lahanalar bir gece buzlukta dinlendirilebilir ve sarmanın yapılacağı gün çözülmesi beklenebilir. Bu şekilde yapraklar daha ince bir görünüm alabilir.

Lahana sarması pişirilirken üzerine limon dilimleri eklenebilir. Bu lahana sarmalarının daha aromatik bir tat kazanmasını sağlayacaktır.