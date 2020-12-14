Lahana sarması nasıl yapılır? Zeytinyağlı lahana sarması tarifi

Etlisi ve zeytinyağlısı yapılan lahana sarması doyuruculuğu ve besin değeriyle kış sofralarında mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. İşte nefis lahana sarması tarifi...

Lahana sarması tarifi

Malzemeler

1 adet büyük boy lahana

6 adet kuru soğan

3 çay bardağı pirinç

2 çay bardağı zeytinyağı

1 fincan dolmalık fıstık

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kuru nane

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

2 adet limon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yapılışı

Pirinci ayıklayıp yıkayın ve tuzlu ılık suda yarım saat bekletin.

Soğanları soyduktan sonra piyazlık doğrayın.

Kuş üzümünü ayıklayıp ılık suyla ıslatın.

Pirinci süzün.

Zeytinyağını bir tencereye koyarak dolmalık fıstık pembeleşene kadar kavurun.

Ardından soğanı ilave edip orta ateşte karıştırarak pembeleşmesini sağlayın.

Malzemeye pirinci de katıp beş dakika daha kavurun.

Bu sürenin sonunda kuş üzümü de ilave ederek bir su bardağı sıcak su ekleyin.

Malzemenize tuz ve şekeri de kattıktan sonra kapağını kapatarak suyunu çekene kadar pişirip demlenmeye alın.

İçin üzerine, kıyılmış maydanoz ve dereotunu serpin.

Tarçın, yenibahar, karabiber, nane ve bir limonun suyunu ilave edip harmanlayın.

Bir tencereye yarısına kadar su doldurup ve bir avuç tuz atarak ateşe koyup kaynatın.

Bu arada lahananın kökünü bıçakla oyarak çıkarın.

Kesik yeri alta gelecek şekilde kaynar suya koyup kapağını kapatarak iki-üç dakika haşlayıp altüst edin.

Bir kevgir ve kepçe yardımıyla yumuşayan yaprakları açarak aralarına kaynar su dökün.

Yumuşayan yaprakları soğuk su dolu başka bir kaba aktarın.

Bütün yaprakların aynı derecede haşlanmasını sağlamak için yumuşayan her yaprağı alarak soğuk suya koyun.

Yapraklar süzüldükten sonra damarlı kısımlarını dikkatlice alın ve 8-10 santimetre büyüklüğünde parçalara ayırın.

Tencerenin dibini yırtık yapraklarla kaplayın.

Yaprağı avuç içinize gelecek şekilde sol elinize alarak üzerine hazırladığınız içten bir veya yarım çorba kaşığı koyun ve uç kısımları içine gelecek şekilde sigara gibi sarın.

Dolmaları sararken hepsinin aynı kalınlıkta ve aynı boyda olmasına özen gösterin.

Sarmaları tencereye düzgünce dizip kalan yapraklarla üzerini örterek tabakla kapatın.

Dolmaların yarısını biraz geçecek kadar su ilave ederek kapağı kapatıp bir taşım kaynatın.

Hafif ateşte suyunu tamamen çekene kadar 25-30 dakika pişirin.

Tencereyi soğuttuktan sonra lahana sarmalarını servis tabağına alarak limonla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...