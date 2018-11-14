Lahana sarma zahmetine son!

Lahana sevenlerdenseniz ve yemeğe ayıracak vaktiniz yoksa vereceğimiz tarif tam size göre.

İçinde lahana sarmasında yer alan bütün malzemeler yer alıyor. Tek tek sarmak yerine sadece doğruyorsunuz.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan (doğranmış)

3 diş sarmısak (ezilmiş)

1 çay kaşığı baharat (tercihen)

900 gram kıyma

850 gram salça

1 adet orta boy lahana (doğranmış)

2 su bardağı pirinç (pişirilmiş)

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 su bardağı mozzarella peyniri

Hazırlanışı:

Fırını 190 dereceye alın.

Zeytinyağını tavada kızdırın. Soğanları ilave edin ve yumuşayana kadar üç dakika kavurun.

Sarmısak, baharat ve kıymayı bir kaba koyup 8 dakika karıştırın.

Ardından salça, pirinç, tuz ve kırmızı biberi ayrı kaba ekleyin.

Fırın tepsinizin altına lahananın üçte birini koyun. Üzerine de kıyma karışımını ekleyin. Bunun üstüne de diğer karışımın üçte birini ekleyin. Adımları malzemeler bitene kadar tekrarlayın (tıpkı lazanya gibi).

En üstte kıyma kalacak şekilde tepsiyi hazırlayın ve üstünü folyo ile kapatın.

1 saat 15 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerine mozzarella serpin ve tekrar kapatın ve bekleyin.