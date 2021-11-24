  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır? Kolay lahana sarma tarifi
Kadın - Aile

Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır? Kolay lahana sarma tarifi

Antioksidan bir sebze olmasının dışında pek çok faydası bulunan lahanayı Zeytinyağlı lahana sarması ile deneyin.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:12:00 - 2021-11-24 23:00:34
Lahana Sarma tarifi, nasıl yapılır? Kolay lahana sarma tarifi

Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır 

Zeytinyağlı lahana sarması tarifi için malzemeler

  • 1 orta boy lahana
  • İç harcı için;
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 3 soğan
  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yenibahar
  • 2 su bardağı su
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 limon suyu

Zeytinyağlı lahana sarması nasıl yapılır?

Lahananın kök kısmını kesip yapraklarını ayırın. Geniş bir tencerede su kaynatın ve lahanaları kaynayan suda birkaç dakika haşlayın. Süzülmesi için bir süzgece alın. İç harcı için, zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar soteleyin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinç ve dolmalık fıstığı ilave edip birkaç dakika daha soteleyin. Kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 10-15 dakika dinlendirin. Lahanaları düz bir zemine serip sert damar kısımlarını ayırın. Lahanaları istediğiniz büyüklükte kesip içlerine hazırladığınız harçtan bir miktar koyarak sarın. Sardığınız dolmaları yayvan bir tencereye dizin. Kalan 1 bardak su, zeytinyağı ve limon suyunu bir kasede karıştırıp dolmaların üzerine gezdirin. Kaynadıktan sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Servis tabağını limon dilimleri ile süsleyin. Şimdiden afiyet olsun.

 

Ananasın faydaları nelerdir?
Ananasın faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Ananasın faydaları nelerdir?

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35'in düşme neden belli oldu
Gündem

F-35'in düşme neden belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35B tipi bir savaş uçağı, HMS Queen Elizabeth uçak gemisinden kalkışının hemen ardın..
BAE'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu
Ekonomi

BAE'nin Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Türkiye yatırımları için 10 milyar dolarlık bir fon ayırdıkların..
Türkiye'nin teklifi masadayken BAE o ülkede harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin teklifi masadayken BAE o ülkede harekete geçti

Türkiye ve Katar'ın işletmesine talip olduğu Kabil Havalimanı için Birleşik Arap Emirlikleri'nden flaş bir adım geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay