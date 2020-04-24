Lağım çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, lağım çukuruna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Erzincan Belediyesi Arıtma Tesisi yakınlarındaki bölgeden geçtiği sırada bir köpeğin sesini duyan Süleyman Karagöz, sesin geldiği alana yöneldi.

Bölgede lağım çukuruna düşen bir köpek yavrusu olduğunu fark eden Karagöz, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekibi, 2 metre derinliğindeki lağım çukuruna bir köpek yavrusu düştüğünü tespit etti.

İtfaiye aracının merdiveni ile köpeğe yaklaşan ekipler, ardından ellerindeki kancalarla köpeği 1 saatlik uğraşının ardından kurtardı.

Aç ve bitkin olduğu gözlenen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin su ve yiyecek vermesinin ardından bölgeden uzaklaştı.

Süleyman Karagöz, "Bölgeden geçerken bir köpeğin bağırtısını duydum. Sesin geldiği yere doğru yönelerek gittiğim alanda lağım bataklığı içinde sıkışmış bir yavru köpek olduğunu gördüm. Belediye ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar onlar da duyarlı davranarak köpeği bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. Ben hepsine teşekkür ederim. "dedi.