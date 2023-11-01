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Aktüel LADY NUR İstanbul Boğazı’nda arızalandı
Aktüel

LADY NUR İstanbul Boğazı’nda arızalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 20:28:00 -
LADY NUR İstanbul Boğazı’nda arızalandı

Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası geçirdi. Gemi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı’ya demirletildi.

Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası geçirdi. Gemi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı’ya demirletildi.
Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, Ambarlı açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-12, KURTARMA-12 ve kılavuz kaptan sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 82 metre boyundaki genel kargo gemisi KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

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