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Kadın - Aile Ladoo hint tatlısı tarifi nasıl yapılır? Besan ladoo tarifi
Kadın - Aile

Ladoo hint tatlısı tarifi nasıl yapılır? Besan ladoo tarifi

Besan ladoo, Hindistan mutfağına ait bir tatlıdır.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 21:37:00 - 2022-01-24 22:03:20
Ladoo hint tatlısı tarifi nasıl yapılır? Besan ladoo tarifi

Besan ladoo tarifi

Ladoo hint tatlısı tarifi için malzemeler

  • 300 gram un
  • 100 gram sıvı yağ
  • 20 adet badem
  • 25 gram Antep fıstığı
  • 200 gram pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı toz kakule

Besan ladoo tarifi nasıl yapılır?

Sıvı yağı ve kakuleyi tavaya alıp karıştırın. Unu ekleyip güzelce kavurun. Bademleri ve Antep fıstıklarını da irice dövün ve tavaya ekleyin. Malzemeyi tavadan alıp bir kaseye boşaltın ve ılınmasını bekleyin. Ilınan tatlıya pudra şekerini ilave edip ceviz büyüklüğünde toplar yapın. 1 saat dinlendirdiğiniz tatlılarınız servise hazır. Afiyet olsun.

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