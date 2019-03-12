Labbadia, sezon sonunda Wolfsburg'dan ayrılacak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un teknik direktörü Bruno Labbadia, sözleşmesini uzatmayacak



BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'un teknik direktörü Bruno Labbadia, sezon sonunda görevinden ayrılacak. Alman kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ile Labbadia arasındaki sözleşmenin 30 Haziran'da biteceği belirtilerek, 53 yaşındaki teknik direktörün sözleşmeyi uzatmama kararı aldığı ifade edildi. Labbadia'nın kararını bugün kulüp yönetimine ve takıma bildirdiği aktarılan açıklamada, yardımcıları Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in de takımdan ayrılacağı kaydedildi. Tecrübeli teknik direktör, 2018'in Şubat ayında Wolfsburg'da göreve getirilmişti. Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da formasını giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 39 puanla 7. sırada yer alıyor.

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