  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

La Liga'da program açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga'da yeniden başlangıç tarihi ve 28. haftanın programı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 01:21:00 -
La Liga'da program açıklandı

İspanya La Liga'da heyecan 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.

Ligde 28. haftanın programı şu şekilde:

11 Haziran Perşembe

Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma

Granada - Getafe

Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi

Espanyol - Alaves

Celta Vigo - Villarreal

Leganes - Valladolid

Mallorca - Barcelona

14 Haziran Pazar

Athletic Bilbao - Atletico Madrid

Real Madrid - Eibar

Real Sociedad - Osasuna

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı