La Liga'da program açıklandı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen La Liga'da yeniden başlangıç tarihi ve 28. haftanın programı belli oldu.
İspanya La Liga'da heyecan 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla yeniden başlayacak.
Ligde 28. haftanın programı şu şekilde:
11 Haziran Perşembe
Sevilla - Real Betis
12 Haziran Cuma
Granada - Getafe
Valencia - Levante
13 Haziran Cumartesi
Espanyol - Alaves
Celta Vigo - Villarreal
Leganes - Valladolid
Mallorca - Barcelona
14 Haziran Pazar
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Real Madrid - Eibar
Real Sociedad - Osasuna