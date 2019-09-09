0553 313 94 23

La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın

La Liga'da teknik heyet ve futbolcu maaşlarında 2019-2020 sezonunda en yüksek sınıra sahip kulüp, 671 milyon 429 bin avro ile Barcelona olarak açıklandı

09 Eylül 2019 Pazartesi 20:39
La Liga'da en yüksek maaş sınırı Barcelona'nın

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 20 kulüp arasında teknik heyet ve futbolcu maaşlarında 2019-2020 sezonunda en yüksek sınıra sahip kulübün Barcelona olduğu açıklandı.

İspanya'da 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, kulüplerin mali durumlarını denetim altında tutmak için kadrolarındaki futbolcularına ve teknik personele ödeyecekleri sezonluk üst limiti belirledi.

La Liga, geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da, toplam maaşlarda en yüksek sınıra sahip kulübün Barcelona olduğunu duyurdu.

Katalan kulübünün sezonluk üst sınırı 671 milyon 429 bin avro olarak belirlenirken, Real Madrid (641 milyon 49 bin avro) ve Atletico Madrid (348 milyon 500 bin avro) Barcelona'yı izledi.

Bu arada Villarreal ve Leganes dışında La Liga'daki tüm kulüplerin geçen sezona göre 2019-2020'de giderlerinde gösterecekleri toplam maaş ödemelerindeki üst sınırın arttığı görüldü.

La Liga'da sezonluk toplam maaş ödemelerinde üst sınırı en az olan kulüpler ise Mallorca (29 milyon 970 bin avro), Valladolid (32 milyon 30 bin avro) ve Granada (35 milyon 460 bin avro) olarak sıralandı.

Diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile aynı grupta yer alan Getafe'nin ödemelerindeki üst sınırın 56 milyon 280 bin avro olması dikkati çekti.

Kulüplerin bütçelerini yaparken gösterdikleri maaş ödemelerinin, belirlenen bu üst sınırları aşmaması gerekiyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 20:39
  1. Barcelona
  2. futbolcu maaşları
  3. İspanya'dan futbol
  4. La Liga
  5. Real Madrid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan "Taliban ile görüşmenin iyi olacağını düşünmüştüm" açıklaması
    1. Trump'tan "Taliban ile görüşmenin iyi..
    2. Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
    3. Diyanet, Muharrem ayı iftarı ve..
    4. AÖF yaz okulu giriş belgesi nereden..
    5. Kurtlar Vadisi Netflix ile mi anlaştı?..
    6. Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?..
    7. Diyarbakır'daki annelere sessiz kalan..
    8. Kasımpaşa'da Galatasaray maçı..
    9. Boks: Avrupa Gençler Şampiyonası
    10. CHP Sözcüsü Öztrak: “CHP, Cumhuriyeti..
    11. Fabrikada çıkan yangın korkuttu
    12. (Düzeltme) Yabancı uyruklu kadına..
    13. SSK ve Bağ-KUR 2020 emekli maaşı zammı..
    14. Netanyahu: "İran’ın nükleer programına..
    15. Batman'da saldırı hazırlığındaki..
    16. Tenis: American Express İstanbul..
    17. Bilecik'te değirmen yangını
    18. Genel Müdür Bilgili’nden, selden zarar..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    21. Okul çantaları "mezar" oldu
    22. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    23. La Liga'da en yüksek maaş sınırı..
    24. Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle..
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    26. "Dünyada 40 milyon insan köleleştirildi"
    27. Kraliçe’den anlaşmasız Brexit’i..
    28. Avam Kamarası Başkanı'ndan Brexit..
    29. Emekli polis memuruna sopalı saldırı
    30. Batman’da bombalı eylem hazırlığındaki..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!