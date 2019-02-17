La Liga'da Barcelona hata yapmadı! La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, evinde Real Valladolid'i 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi. Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti. Madrid ile fark 9'a çıktı La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti. İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

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