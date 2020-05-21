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Spor

La Liga derbiyle başlıyor! Resmen açıklandı

İspanya'da futbol kaldığı yerden 12 Haziran'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 22:17:00 -
La Liga derbiyle başlıyor! Resmen açıklandı

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.

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