La Liga derbiyle başlıyor! Resmen açıklandı
İspanya'da futbol kaldığı yerden 12 Haziran'da başlayacak.
La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.
İspanya'da futbol kaldığı yerden 12 Haziran'da başlayacak.
La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran Cuma günü Sevilla - Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.
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