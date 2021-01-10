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Gündem KYK'nın lojistik deposunda yangın
Gündem

KYK'nın lojistik deposunda yangın

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:23:00 -
KYK'nın lojistik deposunda yangın

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler alevlere müdahale ediyor.

Gaziantep ve Mardin'den de takviye ekipler istendi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, olay yerine gelerek çalışmaları izledi, yetkililerden bilgi aldı.

"Kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz"

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları dile getirdi: "İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi. Şu an halen yangın devam ediyor ama kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz."

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