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Eğitim KYK yurtlarında kimler kalabilir?
Eğitim

KYK yurtlarında kimler kalabilir?

KYK yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021-2022 eğitim yılını, üniversite kaydı yaptıracakları şehirlerde geçirmek için gün sayan kişiler, KYK'nın yurtlarında kimlerin kalabileceğini sorguluyor. Peki, KYK yurtlarında kimler kalabilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 23:57:00 -
KYK yurtlarında kimler kalabilir?

Üniversitelere giriş sınavının sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler şimdi üniversite için tercih yapıp hedeflerindeki üniversitelere yerleşecekler. Üniversiteleri şehir dışında olan öğrenciler KYK yurtlarında kalmayı hedefliyor. Peki, KYK yurtlarında kimler kalabilir? İşte merak edilen haberin devamı…

KYK yurtlarında kimler kalabilir?

1- Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması gerekir.
2- Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
3- Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması gerekir.(Cezası tecil edilenler hariç)
4- Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması gerekir.
5- Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması gerekir.
6- Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi gerekir
7- Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması gerekir. 
8- Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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