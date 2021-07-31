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Eğitim KYK yurtları ne zaman açılacak 2021-2022?
Eğitim

KYK yurtları ne zaman açılacak 2021-2022?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih tarihlerinin duyurulmasının ardından KYK yurt başvuruları da merak kazandı. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak 2021-2022?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 23:43:00 -
KYK yurtları ne zaman açılacak 2021-2022?

KYK yurtlarının açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversiteler bilindiği gibi 13 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Şehir dışında üniversite okuma isteyen öğrenciler, KYK yurtlarının ne zaman açılacağını sorgulamakta. İşte haberin detayları…

KYK yurtları ne zaman açılacak 2021-2022?

KYK yurtlarının açılacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerde akademik takvim 13 Eylül'de başlayacağı için, yurt başvurularının ağustos sonu ya da eylül başı gibi başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan teyit sonrası öğrenciye burs verilmektedir.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak için, E-devlet sitesine girilmeli ve "e hizmetler" içerisinden "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü" adı altında yer alan linke tıklayarak başvuru yapılmalı.

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