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Eğitim KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?
Eğitim

KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 KYK yurt başvuruları hakkında gelecek resmi açıklama bekleniyor. Pandemi nedeniyle ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamıyordu. Peki, 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? GSB 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman, şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 19:14:00 -
KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencilerin müracaatlarını gerçekleştirecekleri yurt başvuruları ve şartları merak ediliyor.

KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi. Üniversitelerin Bahar döneminde açılmasına yönelik gelişmenin ardından KYK yurt başvuruları aramaları da hız kazandı. Ancak YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz 2021 yurt başvurularıyla ilgili açıklama gelmedi.

KYK yurtlarına, başvuru şartlarını karşılayarak, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler müracaatlarını gerçekleştirecekler.

Üniversiteler Bahar döneminde açılacak mı?

Üniversitelerde devam eden uzaktan eğitimin ne zaman sona ereceği ile ilgili gözler YÖK’e çevrildi. Son dakika açıklamasına göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi. YÖK'ün yazısında, 'Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi' istendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

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