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Eğitim KYK yurt başvurusu 2021 ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları başladı mı?
Eğitim

KYK yurt başvurusu 2021 ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Koronavirüs nedeniyle ve uzaktan eğitim sebebiyle yurtlar kullanılamıyordu. Peki, KYK yurt başvurusu 2021 ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:30:00 - 2021-07-31 18:31:02
KYK yurt başvurusu 2021 ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu için yurt başvuruları bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021 KYK yurt başvuruları hakkında gelecek resmi açıklama bekleniyor. İşte merak edilen haberin devamı…

KYK yurt başvurusu 2021 ne zaman başlayacak?

YKS sınavının sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. YKS 2021 tercihleri 5-13 Ağustos aralığında gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtları başlayacak. Şehir dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler ise yurt başvurularında bulunacak. KYK yurt başvurularına dair sürecin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

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